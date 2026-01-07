Propostas não agradam, e Tiquinho Soares deve permanecer no Santos

Centroavante perdeu espaço na reta final de 2025, mas é visto como útil pelo técnico Vojvoda / Crédito: Jogada 10

O atacante Tiquinho Soares deve permanecer no Santos, ao menos neste início de temporada. O clube recebeu sondagens pelo jogador, mas todas por empréstimo e com divisão dos salários. A diretoria alvinegra avaliou que os termos apresentados não agradaram e optou por encerrar as conversas. As informações são do jornalista Lucas Mussetti. O técnico Juan Pablo Vojvoda não se mostrou contrário a uma eventual saída do jogador, mas só consideraria a liberação em caso de negociação definitiva. Isso porque, no planejamento do técnico, Tiquinho é visto como uma peça diferenciada pelo perfil tático: jogador de referência, com boa capacidade física para jogadas de pivô. Essas características são consideradas importantes pelo técnico para enfrentar jogos contra defesas fechadas. Entretanto, uma negociação do atleta não está descartada em caso de transferência definitiva.