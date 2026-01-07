Propostas não agradam, e Tiquinho Soares deve permanecer no Santos

Propostas não agradam, e Tiquinho Soares deve permanecer no SantosCentroavante perdeu espaço na reta final de 2025, mas é visto como útil pelo técnico Vojvoda
O atacante Tiquinho Soares deve permanecer no Santos, ao menos neste início de temporada. O clube recebeu sondagens pelo jogador, mas todas por empréstimo e com divisão dos salários. A diretoria alvinegra avaliou que os termos apresentados não agradaram e optou por encerrar as conversas. As informações são do jornalista Lucas Mussetti.
O técnico Juan Pablo Vojvoda não se mostrou contrário a uma eventual saída do jogador, mas só consideraria a liberação em caso de negociação definitiva. Isso porque, no planejamento do técnico, Tiquinho é visto como uma peça diferenciada pelo perfil tático: jogador de referência, com boa capacidade física para jogadas de pivô. Essas características são consideradas importantes pelo técnico para enfrentar jogos contra defesas fechadas. Entretanto, uma negociação do atleta não está descartada em caso de transferência definitiva.
Concorrência dificulta vida de Tiquinho no Santos
O Santos contra com outros três jogadores para a posição de centroavante: Lautaro Díaz, Gabigol e Thaciano. Os dois primeiros são jogadores de maior movimentação, enquanto o terceiro cumpre a função mesmo sem ser a sua posição de origem. A tendência é que Gabigol seja a prioridade de Vojvoda na equipe. O jogador, inclusive, se colocou à disposição para atuar na estreia o Santos pelo Paulistão.
Tiquinho Soares chegou ao Santos em 2025 e fez 40 jogos com a camisa do Peixe. Entretanto, o jogador perdeu espaço na reta final da temporada, sob o comando de Vojvoda, quando o time lutava pela permanência na Série A do Brasileirão. Ao todo, o centroavante marcou sete gols e deu quatro assistências.
O Santos estreia na temporada 2026 diante do Novorizontino, no dia 10 (sábado), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.