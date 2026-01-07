Presidente que renunciou em 2015 deu apoio à permanência de Casares no São Paulo

Carlos Miguel Aidar foi um dos principais defensores do mandatário tricolor em reunião do Conselho Consultivo / Crédito: Jogada 10

Aidar usou sua experiência pessoal para embasar a recomendação. Em 2015, ele deixou a presidência do São Paulo após denúncias envolvendo a gestão. Naquele período, uma gravação feita pelo então vice de futebol, Ataíde Gil Guerreiro, trouxe declarações sobre supostas práticas de corrupção. A Justiça absolveu Aidar em 2022. No encontro da última terça, o ex-presidente relatou arrependimento por renunciar naquele contexto. Aidar ainda teria dito que hoje entende que possuía sustentação política para permanecer no cargo. A partir dessa avaliação, ele sugeriu que Casares não tomasse decisão semelhante diante das acusações, que ainda se encontram em estágio preliminar. Conselho recomenda permanência de Casares no São Paulo O grupo discutiu a possibilidade de recomendar a renúncia do presidente, mas decidiu não seguir por esse caminho. Ao final do encontro, o conselho optou por não sugerir o afastamento do dirigente. O argumento apresentado é que ainda não há provas materiais que justifiquem um afastamento de Casares do cargo. O órgão ainda defendeu a necessidade de aguardar o avanço das apurações da Polícia Civil antes de qualquer medida extrema. Vale destacar, no entanto, que o Conselho Consultivo não tem poder de decisão e o impeachment de Julio Casares deve ser apreciado e votado pelo Conselho Deliberativo do clube. O órgão, inclusive, já marcou a data para a análise do caso: 14 de janeiro. O processo se dará em voto secreto e contará com a participação dos 255 conselheiros do clube.

De acordo com o Estatuto Social, o afastamento preventivo de Casares só ocorrerá se ao menos dois terços dos conselheiros — ou seja, 179 votos — se posicionarem a favor do impeachment. Caso não se atinja esse número, haverá o arquivamento do pedido. Em caso de aprovação, o processo avança para uma nova etapa: a Assembleia Geral dos sócios, que decidirá sobre a destituição do cargo. Entenda o caso Na última terça-feira (5), o “Uol” revelou uma investigação da Polícia Civil que apura saques em dinheiro feitos em contas bancárias do São Paulo, totalizando um valor de R$ 11 milhões. Segundo relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeira), as operações foram realizadas entre janeiro de 2021 e novembro de 2025. Em paralelo, a Polícia também investiga depósitos em dinheiro realizados na conta de Casares, somando R$ 1,5 milhão. Segundo o Coaf, os valores representariam cerca de 47% das movimentações bancárias do dirigente no período analisado, entre janeiro de 2023 e maio de 2025.