Porto acerta a contratação do “novo Lewandowski”; Saiba quem é

Atacante polonês Oskar Pietuszewski, de apenas 17 anos, é considerado uma das maiores revelações de seu país dos últimos anos
O Porto acertou nesta quarta-feira (7) a contratação do atacante polonês Oskar Pietuszewski, de 17 anos, que assinou contrato válido até 5 de janeiro de 2029. O clube português desembolsou 10 milhões de euros (R$ 62,9 milhões) para tirar o jogador do Jagiellonia Bialystok, clube que o revelou. Por causa de seu estilo e potencial, Pietuszewski é apontado pela imprensa de seu país como o “novo Lewandowski”.

Nesta temporada, Pietuszewski soma três gols e uma assistência. Considerado um dos principais talentos da geração 2008 do futebol polonês, ele, inclusive, também defendeu a seleção da Polônia no Campeonato Europeu Sub-17 de 2024, quando tinha apenas 15 anos. No Porto, o atacante, aliás, terá cláusula de rescisão fixada em 60 milhões de euros (R$ 377 milhões) e vestirá a camisa 77, juntando-se aos compatriotas Jan Bednarek e Jakub Kiwior no elenco.

“Falei muito com o Jan Bednarek e ele me disse muitas coisas boas sobre o clube. Ele tem me ajudado muito e foi um dos motivos por que escolhi o Porto. O mais importante é jogar, somar minutos e conquistar troféus. Assinei com o Porto para ganhar títulos. Sou um jogador sem medo”, disse Pietuszewski.

