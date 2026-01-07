Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras x Batalhão, pela Copinha: onde assistir

Palmeiras x Batalhão, pela Copinha: onde assistir

Verdão lidera o Grupo 27 e busca a segunda vitória na competição
O Palmeiras enfrenta o Batalhão (TO) na quinta-feira (8), às 19h30 (de Brasília), pela segunda rodada da Copinha 2026. O jogo acontecerá na Arena Barueri, na cidade de Barueri, sede do grupo, localizada na região metropolitana de São Paulo. O jogo é válido pelo Grupo 27 da competição, que ainda conta com Remo (PA) e Monte Roraima (RR).

Onde assistir Palmeiras x Batalhão

A partida entre Palmeiras e Batalhão (TO) terá transmissão da CazéTV no YouTube.

Como chega o Palmeiras

O Verdão venceu o Monte Roraima por 4 a 2 na última segunda-feira (5), pela primeira rodada da Copinha. O jogo ficou marcado por um erro grotesco da arbitragem, que validou um gol cuja bola não entrou a favor do Palmeiras. Tanto o árbitro quanto o assistente envolvidos no lance foram afastados pela Federação Paulista de Futebol.

Apesar da polêmica, o Verdão conquistou seus primeiros três pontos no torneio e garantiu a primeira posição da chave. Uma vitória diante do Batalhão pode encaminhar a classificação do Verdão a depender do resultado do outro jogo do grupo. Monte Roraima e Remo se enfrentam no mesmo dia, um pouco mais cedo: às 17h15 (de Brasília).

Como chega o Batalhão

O Batalhão perdeu para o Remo por 2 a 0 em sua estreia na Copinha. Este resultado colocou a equipe do Tocantins na lanterna do grupo. Assim, a equipe precisa vencer o Palmeiras se quiser sonhar com uma classificação para a segunda fase do torneio.

Veja a classificação do Grupo do Palmeiras após a primeira rodada da Copinha

1º Palmeiras – 3 pontos; 1 jogo; 1 vitória; 4 gols marcados; 2 gols sofridos
2º Remo – 2 pontos; 1 jogo; 1 vitória; 2 gols marcados; 0 gols sofridos
3º Monte Roraima – 0 pontos; 1 jogo; 1 derrota; 2 gols marcados; 4 gols sofridos
4º Batalhão – 0 pontos; 1 jogo; 1 derrota; 0 gols marcados; 2 gols sofridos

 

