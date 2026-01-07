Palmeiras realiza primeiro jogo-treino da temporada com reforço em campo

Verdão goleou o Desportivo Brasil em atividade que Abel Ferreira já utilizou o volante Marlon Freitas

O Palmeiras realizou nesta quarta-feira (07) o seu primeiro jogo-treino da temporada. O Alviverde encarou o Desportivo Brasil, que disputa o Campeonato Paulista A3, e venceu por 5 a 2, com gols de Riquelme Fillipi, Larson, Facundo Torres, Maurício e Ramón Sosa.

A atividade contou com dois tempos de 45 minutos, com diferentes escalações. O clube não divulgou quais equipes Abel Ferreira levou a campo. Entretanto, o único reforço apresentado, Marlon Freitas, participou do jogo e realizou sua “estreia” com a camisa alviverde.