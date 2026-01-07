Palmeiras oficializa o retorno de Bia Zaneratto para o time feminino

A Imperatriz, como é chamada pelos torcedores, afirmou que decidiu retornar justamente pelo vínculo construído com o clube nas passagens anteriores. Segundo ela, o relacionamento com a torcida influenciou a escolha. A jogadora também exaltou o momento vivido pelo futebol feminino do Palmeiras.

O Palmeiras confirmou nesta quarta-feira (7) o retorno de Bia Zaneratto ao time feminino. A atacante assinou contrato para sua quarta passagem pelo clube após atuar pelo Kansas City Current (Estados Unidos), clube que defendia desde o início de 2024. A jogadora vestirá a camisa 10 das Palestrinas na próxima temporada.

“Quero aproveitar esse momento que o futebol feminino do Palmeiras vive. Saí daqui com o sonho de que o Palmeiras conquistasse grandes coisas no sentido extra-campo também. A gente vê os resultados acontecendo. Espero vir para somar ainda mais e conquistar mais títulos com essa camisa”, afirmou a jogadora de 32 anos. Vale lembrar que as Palestrinas são as atuais campeãs do Paulistão e da Copa do Brasil da categoria.

Ao projetar a temporada, Bia afirmou que o elenco permite disputar as competições previstas no calendário. Ela mencionou a necessidade de foco em cada partida e de manter equilíbrio ao longo do ano: “Venho com a expectativa alta de que vamos fazer um belo ano. Temos muitas competições, mas com o elenco que temos, podemos conquistar grandes coisas. É saber jogar cada jogo, entender tudo o que temos pela frente. Sempre com os pés no chão, mas com toda a energia possível para buscarmos todos os títulos”.

Relembre a trajetória de Bia Zaneratto

Bia Zaneratto começou a carreira na Ferroviária e atuou por Santos, Bangu, Vitória das Tabocas, Incheon Hyundai Steel Red Angels (Coreia do Sul), Wuhan Xinjiyuan (China) e Kansas City Current (Estados Unidos). Ao todo, a craque soma 55 gols em 83 jogos pelo Verdão e ocupa a segunda posição na artilharia histórica do time feminino. Ela fica atrás apenas de Amanda Gutierres, que marcou 74 gols em 103 jogos. Em 2022, a atacante participou das campanhas dos títulos da Copa Libertadores e do Campeonato Paulista, competições em que foi artilheira.

Pela Seleção Brasileira, a atacante participou de quatro Copas do Mundo (em 2011, 2015, 2019 e 2023) e duas Olimpíadas (2016 e 2020). Zaneratto também conquistou duas Copas Américas (em 2018 e 2022) e marcou 12 gols em 36 partidas pela equipe nacional. É a jogadora do Palmeiras com mais gols e jogos pela seleção.