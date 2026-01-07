Novo contrato aparece no BID, e Neymar fica liberado para jogar pelo Santos

Camisa 10 do Peixe segue em recuperação de uma artroscopia no joelho esquerdo e deve estar apto a entrar em campo em fevereiro

O novo contrato de Neymar com o Santos foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quarta-feira (7). Dessa maneira, o camisa 10, que assinou até o fim da temporada, já está apto a atuar pelo Peixe em 2026. No entanto, por se recuperar de lesão, deve voltar somente em fevereiro.

Neymar se recupera de uma artroscopia no joelho esquerdo, realizada no dia 22 de dezembro. Desde então, vem se recuperando sob os cuidados do fisioterapeuta Rafael Martini.

O atacante não se reapresentou junto com o elenco do Santos, na última sexta-feira, permanecendo em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro, por mais tempo. Contudo, retornou nesta semana e, na última terça-feira, esteve no CT Rei Pelé para atividades na academia, dando prosseguimento à recuperação de sua lesão.

Após semanas de negociação entre o staff do camisa 10 e o Peixe, Neymar, enfim, renovou o seu contrato, com duração de 12 meses. Ao mesmo tempo, o clube comprometeu-se a quitar, parceladamente, R$ 85 milhões pela exploração da imagem do atacante à NR Sports, empresa dos pais do jogador.

