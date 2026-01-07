Nem top 10: Neymar aparece apenas na 15ª posição entre os mais valiosos do Paulistão

Neymar é o principal nome do Santos e talvez um dos mais fortes do futebol brasileiro. Em 2025, aliás, o jogador tinha muito nome, mas não conseguiu apresentar dentro das quatro linhas todo futebol que o mundo já conhece. Contudo, quando o assunto envolve cifras, ele não está entre os mais valorizados. Afinal, os dados do Transfermarkt apontam uma lista de 21 nomes, e o camisa 10 do Santos fecha o top 15. Assim, o líder geral é o atacante Vitor Roque, do Palmeiras.

O centroavante do Verdão, afinal, aparece como o principal jogador do Campeonato Paulista, avaliado em 35 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões). Aliás, ele lidera a lista com bastante folga. O segundo colocado é Yuri Alberto, do Corinthians, avaliado em 22 milhões de euros (R$ 138 milhões). A terceira posição fica com outro palmeirense, Flaco López, com 20 milhões de euros (R$ 125 milhões).