Nem top 10: Neymar aparece apenas na 15ª posição entre os mais valiosos do Paulistão

Nem top 10: Neymar aparece apenas na 15ª posição entre os mais valiosos do PaulistãoVitor Roque puxa a lista de atletas mais valiosos do Campeonato Paulista; Yuri Alberto e Flaco Lopez fecham o top 3. Neymar longe do Top 10
Neymar é o principal nome do Santos e talvez um dos mais fortes do futebol brasileiro. Em 2025, aliás, o jogador tinha muito nome, mas não conseguiu apresentar dentro das quatro linhas todo futebol que o mundo já conhece. Contudo, quando o assunto envolve cifras, ele não está entre os mais valorizados. Afinal, os dados do Transfermarkt apontam uma lista de 21 nomes, e o camisa 10 do Santos fecha o top 15. Assim, o líder geral é o atacante Vitor Roque, do Palmeiras.
O centroavante do Verdão, afinal, aparece como o principal jogador do Campeonato Paulista, avaliado em 35 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões). Aliás, ele lidera a lista com bastante folga. O segundo colocado é Yuri Alberto, do Corinthians, avaliado em 22 milhões de euros (R$ 138 milhões). A terceira posição fica com outro palmeirense, Flaco López, com 20 milhões de euros (R$ 125 milhões).
Aliás, vale ressaltar que o Palmeiras domina boa parte do top 10, com seis atletas: Vitor Roque, Flaco López, Andreas Pereira, Facundo Torres, Paulinho e Maurício.
Neymar talvez seja a decepção da lista. O camisa 10 é avaliado em 10 milhões de euros (R$ 63 milhões). Curiosamente, ele fica atrás do companheiro de clube Gabriel Brazão. Outro nome que chamou atenção é o de Memphis Depay. O holandês, afinal, ficou na 21ª colocação, com valor de mercado de 8 milhões de euros (R$ 50 milhões).
Veja a lista completa:
1. Vitor Roque (Palmeiras) – 35 milhões de euros (R$ 220 milhões)
2. Yuri Alberto (Corinthians) – 22 milhões de euros (R$ 130 milhões)
3. Flaco López (Palmeiras) – 20 milhões de euros (R$ 126 milhões)
4. Andreas Pereira (Palmeiras) – 15 milhões de euros (R$ 94 milhões)
5. Breno Bidon (Corinthians) e Piquerez (Palmeiras) – 14 milhões de euros (R$ 88 milhões)
7. Facundo Torres (Palmeiras) – 13 milhões de euros (R$ 82 milhões)
8. Rodrigo Garro (Corinthians), Paulinho (Palmeiras), Maurício (Palmeiras) – 12 milhões de euros (R$ 75 milhões)
11. Gabriel Brazão (Santos), Ramón Sosa (Palmeiras), Giay (Palmeiras), Jhon Jhon (Bragantino) – 11 milhões de euros (R$ 69 milhões)
15. Hugo Souza (Corinthians), Neymar (Santos), Raphael Veiga (Palmeiras) e Allan (Palmeiras) – 11 milhões de euros (R$ 63 milhões)
19. Marcos Antônio (São Paulo) e Emiliano Martinez (Palmeiras) – 9 milhões de euros (R$ 57 milhões)
21. Memphis Depay (Corinthians) e Gui Negão (Corinthians) – 8 milhões de euros (R$ 50 milhões)