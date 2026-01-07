Namorada se declara após presente de aniversário de jogador do Corinthians: “Meu coração é seu”

Influenciadora Pétala Barreiros e jogador do Timão oficializam relacionamento há pouco tempo, com direito a homenagem para a amada / Crédito: Jogada 10

Lateral-direito do Corinthians, Matheuzinho deu mais um indício da sua paixão pela namorada Pétala Barreiros. Isso porque a influenciadora fez aniversário, no último domingo (04/01), e o jogador não deixou a data especial passar em branco. Assim, ele decidiu presenteá-la com um urso gigante. Desta maneira, Pétala decidiu retribuir a atitude e expôs o mimo que ganhou do namorado em uma publicação nas redes sociais, com direito a uma declaração de amor ao defensor do Corinthians.

“Meu coração é seu”, apontou a influenciadora. O casal, aliás, assumiu o relacionamento exatamente no último domingo (04), data do aniversário de Pétala. Portanto, em um clima afetuoso, Matheuzinho parabenizou a amada pelo dia especial. “Parabéns, minha pequena. Que Deus continue te abençoando e iluminando. Continue com essa essência que eu me apaixonei… Te amo”, declarou o lateral-direito. Além disso, a mensagem serviu para dar fim aos rumores que rolavam há semanas nas redes sociais de que eles estavam separados. Além do post, os dois ficaram coladinhos na comemoração de Pétala, agora com 27 anos, e ainda compareceram, na primeira aparição pública, na festa de aniversário de Rodrigo Garro.

Desavença no namoro O relacionamento já circulava em páginas de fofoca há cerca de um mês, inclusive com informações sobre uma possível tensão do casal. Na última semana, o perfil Daily Garotinho, que vazou sobre o affair, apontou que os pombinhos viveram um breve término recentemente. A tensão entre eles teria ocorrido por um desencontro de expectativas em relação a compromissos sociais. Segundo a publicação, Pétala teria avisado ao jogador que iria a uma festa, e o jogador do Corinthians decidir fazer o mesmo, porém sem comunicá-la. A situação teria gerado incômodo e levado à decisão de encerrar o relacionamento naquele momento.