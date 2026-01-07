Monsalve ganhará mais oportunidades e “quebrará galho” no Grêmio

Entendimento é que o meia colombiano ainda é muito jovem para ser descartado no Imortal. Chegada de Paulo Pelaipe impede saída para o Coritiba / Crédito: Jogada 10

O cenário de uma nova chance ao meio-campista Miguel Monsalve provavelmente se concretizará no Grêmio com a chegada do português Luís Castro ao comando. Assim, o treinador deve lhe dar mais minutos neste início de temporada. Em uma avaliação interna no Tricolor gaúcho, a conclusão foi que o colombiano ainda é muito jovem e precisa passar por uma observação mais aprofundada pelas poucas oportunidades que teve, antes de sofrer um descarte no clube. O retorno de Paulo Pelaipe ao Imortal na função de diretor executivo também foi essencial para a permanência do jogador no Grêmio. Isso porque, em dezembro, Monsalve esteve próximo de sair para o Coritiba em um empréstimo por um ano.

Início empolgante e sequênciaprejudicada por contusões A trajetória do meio-campista no Tricolor gaúcho teve começo na segunda metade de 2024 e foi animadora. Afinal, ele teve espaço com Renato Gaúcho mesmo sem conseguir se consolidar como titular absoluto. Por sinal, a equipe acumulou três vitórias, sobre Athletico, Cuiabá e Criciúma, com sua participação direta. A impressão no início do ano passado é que o colombiano conseguiria se afirmar como peça importante no Imortal. Entretanto, uma série de lesões foi empecilho e impediu o jogador de ter sequência. No Gre-Nal em que James Freitas comandou interinamente, ele foi a surpresa no time e demonstrou rendimento positivo ao atuar pela esquerda. Ao fim de julho, ele precisou passar por uma cirurgia no ombro. Assim, virou ausência na segunda metade de 2025. A partir do momento que Monsalve voltou a ficar apto a atuar, o treinador Mano Menezes indicou que a sua preferência era por usá-lo aberto por um dos lados. Mesmo assim, o colombiano frisou que se sente mais à vontade atuando como um meia central. Com essa discordância, ele terminou a temporada com somente três minutos nos gramados em duelo contra o Cruzeiro.