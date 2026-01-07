Monsalve ganhará mais oportunidades e “quebrará galho” no Grêmio

Monsalve ganhará mais oportunidades e “quebrará galho” no GrêmioEntendimento é que o meia colombiano ainda é muito jovem para ser descartado no Imortal. Chegada de Paulo Pelaipe impede saída para o Coritiba
O cenário de uma nova chance ao meio-campista Miguel Monsalve provavelmente se concretizará no Grêmio com a chegada do português Luís Castro ao comando. Assim, o treinador deve lhe dar mais minutos neste início de temporada. Em uma avaliação interna no Tricolor gaúcho, a conclusão foi que o colombiano ainda é muito jovem e precisa passar por uma observação mais aprofundada pelas poucas oportunidades que teve, antes de sofrer um descarte no clube.
O retorno de Paulo Pelaipe ao Imortal na função de diretor executivo também foi essencial para a permanência do jogador no Grêmio. Isso porque, em dezembro, Monsalve esteve próximo de sair para o Coritiba em um empréstimo por um ano.
Início empolgante e sequênciaprejudicada por contusões
A trajetória do meio-campista no Tricolor gaúcho teve começo na segunda metade de 2024 e foi animadora. Afinal, ele teve espaço com Renato Gaúcho mesmo sem conseguir se consolidar como titular absoluto. Por sinal, a equipe acumulou três vitórias, sobre Athletico, Cuiabá e Criciúma, com sua participação direta.
A impressão no início do ano passado é que o colombiano conseguiria se afirmar como peça importante no Imortal. Entretanto, uma série de lesões foi empecilho e impediu o jogador de ter sequência. No Gre-Nal em que James Freitas comandou interinamente, ele foi a surpresa no time e demonstrou rendimento positivo ao atuar pela esquerda. Ao fim de julho, ele precisou passar por uma cirurgia no ombro. Assim, virou ausência na segunda metade de 2025.
A partir do momento que Monsalve voltou a ficar apto a atuar, o treinador Mano Menezes indicou que a sua preferência era por usá-lo aberto por um dos lados. Mesmo assim, o colombiano frisou que se sente mais à vontade atuando como um meia central. Com essa discordância, ele terminou a temporada com somente três minutos nos gramados em duelo contra o Cruzeiro.
Grêmio procura meia no mercado
Mesmo que a decisão da comissão técnica seja em dar confiança e mais minutos para Monsalve em 2026, o técnico Luís Castro solicitou a contratação de um meio-campista com características ofensivas. No caso, que tem o costume de entrar na área do oponente e capacidade goleadora. Simultaneamente ao processo de mapeamento do mercado para identificar um candidato a reforço e o processo de contratação já em curso, o colombiano terá a chance de comprovar que suas primeiras partidas pelo Imortal não foram situações incomuns dentro do seu desempenho geral.
Além da condição de promessa que ganhou quando tinha 13 anos. Na Colômbia, o Independiente Medellín já o levava para treinar nesta idade com o seu elenco profissional. Alguns anos depois ocorreu a sua estreia na equipe principal e aos 16 já integrava o time titular. Um ano depois, ele já tinha assumido a faixa de capitão.
