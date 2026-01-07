Milan x Genoa: onde assistir, escalações e arbitragem

Vindo de duas vitórias seguidas, o Milan quer manter o embalo nesta quinta-feira (8/1), quando enfrenta o Genoa, no San Siro, em Milão, pela 19ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Italiano. A bola rola às 16h45 (de Brasília), então, sem perder tempo, vamos descobrir como chegam os times para o prélio que encerra a rodada no país da bota.

Como chega o Milan

Em segundo, com 38 pontos, o Milan está apenas um ponto atrás da líder Inter de Milão. Ou seja: a luta pelo título na Itália segue rodada a rodada. Dessa forma, o time treinado por Massimiliano Allegri visa manter a invencibilidade (16 jogos) que já perdura desde a primeira rodada para tentar buscar a liderança. Segundo melhor mandante do torneio, o Milan só perdeu em casa na primeira rodada – para a Cremonese. Desde então, não sabe o que é perder nem em seu estádio, nem longe de seus domínios.

Allegri, no entanto, conta com problemas no ataque. Santi Giménez segue fora de ação por um problema no tornozelo, enquanto Nkunku vira desfalque pelo mesmo motivo. Ele se machucou logo após sua melhor partida pelo clube: quando fez dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o Verona, dia 28 de dezembro. Assim, a única mudança aguardada é a entrada de Gabbia na vaga de de Winter na zaga.

Como chega o Genoa

Vindo de quatro jogos sem vitórias, o Genoa precisa começar a vencer o quanto antes se quiser evitar um novo rebaixamento. Afinal, a equipe surge na 17ª colocação, com 15 pontos. É a mesma pontuação do Verona, time que abre o Z-3. Para piorar a situação, I Rossoblu não sabe o que é derrotar o Milan há nove partidas: o jejum já vem desde 2020, com cinco vitórias dos rivais e quatro empates.

Além disso, o técnico Daniele de Rossi precisa superar importantes desfalques, como o do brasileiro Júnior Messias. Ele, Cornet, Gronbaek, Otoa e Siegrist são dúvidas para o comandante italiano. Já Onana (na Copa Africana de Nações) e Ekuban (lesionado) são baixas certas para de Rossi.