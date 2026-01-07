Messi revela lado romântico e hábito de beber vinho em combinação inusitada; veja

Craque cita que tem o costume de provar seu amor com gestos, o fato de misturar sprite com vinho e relato de como é o convívio com sua família / Crédito: Jogada 10

O craque Lionel Messi concedeu uma entrevista para o canal de streaming argentino Luzu TV e abordou temas de forma inédita. Entre os assuntos que ele jamais comentou estão o seu lado romântico, principalmente com a sua esposa Antonela Rocuzzo, além de seus filhos. O histórico atacante também apontou um hábito inusitado e que sua mulher criou uma certa obsessão com o ChatGPT. O astro ressaltou que costuma provar para as pessoas que ele as ama, como sua esposa e filhos, através de algumas iniciativas.

“Não sou muito de demostrar, mas tenho meu lado romântico. Sou muito atencioso. Às vezes saio de manhã e só nos vemos ao meio-dia, e sempre deixo um presentinho para ela. Um bilhete, flores, um chocolate. É difícil para mim demonstrar, mas a verdade é que, com as pessoas que amo de verdade, gosto de vê-las sempre felizes, de fazê-las felizes. De demonstrar com atitudes”, detalhou Messi. O argentino também expôs um habito incomum da sua vida particular, que é fazer uma mistura inusitada com vinho. “Eu gosto de vinho. O mesmo de sempre: vinho com Sprite, sabe? Para que bata mais rápido”, explicou o atacante. Posteriormente, o craque indicou que não tem muita afinidade com tecnologias mais recentes. Em contrapartida, sua esposa demonstra uma certa fixação com estas novas ferramentas.

“Eu não uso o ChatGPT. Na verdade, eu não uso IA, não porque eu seja contra, eu simplesmente não me aprofundei ou não entendi como funciona”, justificou. “Antonela está no ChatGPT o dia todo, perguntando de tudo – receitas, perguntas sobre comida, sobre tudo, mas eu ainda não entrei nesse mundo”, complementou.