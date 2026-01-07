Mercado da Bola: confirma as movimentações que agitaram a quarta-feira (7)Savarino vive indefinição, Timão faz consulta por jogador rival e Peixe fica no aguardo de oferta por lateral
A quarta-feira (07) teve muita movimentação no mercado da bola. Além das novidades já trazidas pelo Jogada10 ao longo do dia, novas atualizações agitaram a noite. No Botafogo, Savarino ainda vive indefinição se vai ou não para o Fluminese. Já o Corinthians está de olho em jogador do rival. Enquanto isso, o Santos espera por uma proposta de quase R$ 100 milhões por um lateral-esquerdo. Já o Galo chegou a um acordo por um jogador paraguaio. Confira as novidades do dia!
Savarino ainda não define o seu futuro
Savarino se reapresentou no Botafogo nesta quarta-feira, mas ainda não encerrou a novela sobre seu destino. O meia venezuelano reapresentou-se no Espaço Lonier durante a tarde, colocando fim à ausência nos primeiros dias da pré-temporada. O atraso ocorreu devido ao caos logístico provocado pela invasão dos Estados Unidos à Venezuela, fato que fechou fronteiras e obrigou o atleta a traçar uma rota alternativa via Panamá para conseguir desembarcar no Rio de Janeiro.
Apesar da enorme expectativa sobre a negociação com o Fluminense, o primeiro contato entre o jogador e o clube alvinegro ignorou o mercado da bola. Savarino priorizou tranquilizar os funcionários e companheiros sobre sua situação pessoal.
Corinthians de olho em volante do rival
O Corinthians realizou uma consulta informal pelo volante Alisson, do São Paulo. Nos últimos dias, o executivo de futebol do Timão, Marcelo Paz, procurou o staff do jogador para saber se existe a possibilidade de uma transferência para o rival. Até agora, não houve uma negociação iniciada.
Dorival Júnior possui um carinho especial pelo jogador. Durante sua passagem pelo São Paulo, o técnico ajustou o posicionamento do atleta como volante, dando um salto de qualidade. Afinal, no começo do ano passado, Dorival chegou a colocar Alisson na pré-lista da convocação da Seleção Brasileira para os jogos contra Colômbia e Argentina.
Lateral do Santos no radar de clube da Premier League
O Santos aguarda a oficialização de uma proposta de 15 milhões de euros, cerca de R$ 94,4 milhões, do Tottenham pelo lateral-esquerdo Souza. O jogador já está na mira do clube inglês há algumas semanas e o staff do atleta deu o aval de que os Spurs podem chegar mais próximo do desejado pelo Peixe. Os londrinos chegaram a enviar uma oferta de 13 milhões de euros.
Negociação travada por Gerson
O Cruzeiro teve um dia de reuniões para tentar a contratação do volante Gerson. O Cabuloso ainda aguarda uma resposta oficial do Zenit pela última oferta feita pelo clube. Após as conversas, o diretor executivo da Raposa, Bruno Spindel, detalhou que o negócio estava travado por detalhes.
“Passamos o dia todo negociando com o Zenit a questão do Gerson. Negociação muito difícil. Continua sendo uma negociação muito dura. A proposta que a gente considera ousada, e muito boa pelo atleta, continua na mesa. É uma negociação muito complexa, que tem muitos detalhes importantes. Ela está travada em todos os detalhes”, afirmou Spindel.
A segunda proposta do Cruzeiro, aliás, foi de 27 milhões de euros (hoje R$ 170 milhões), com uma parte à vista. Isto foi visto de forma vista pelos russos, que ainda dificultam o negócio. Em coletiva de imprensa, nesta quarta, o técnico Tite confirmou que descartou que o zagueiro Jonathan Jesus seja envolvido no negócio.
Paraguaio no Galo
O Atlético acertou a chegada do meio-campista paraguaio Osmar Giménez, de apenas 18 anos, que defendia o General Caballero. A negociação, tratada com discrição nos bastidores, tornou-se pública após o próprio jogador confirmar o desfecho positivo em entrevista à rádio ABC, do Paraguai.
Alan Saldivia é do Vasco
A novela envolvendo a contratação de Alan Saldivia pelo Vasco terminou com um final feliz. O Colo-Colo aceitou a proposta vascaína e liberou o zagueiro para acertar com o Cruz-Maltino, que vai comprar 50% dos direitos econômicos do jogador. O contrato prevê também a opção de compra de mais 20%. Ao todo, a negociação pode chegar a 1,5 milhão de dólares.
Maycon no Galo
O Shakhtar Donetsk informou nesta quarta-feira (7) que aceitou as propostas do Atlético e Corinthians por Maycon. Contudo, o jogador preferiu trocar de clube e é aguardado em Belo Horizonte para realização de exames médicos e assinar contrato de três anos. Na visão do jogador, o Atlético fez mais esforço para contratá-lo em definitivo, enquanto o Corinthians demorou para acertar sua permanência no Parque São Jorge.
Grêmio quer Almada
Depois do Atlético de Madrid colocar Thiago Almada na lista de transferências, alguns clubes começaram a se movimentar nos bastidores. Um deles foi o Grêmio, que fez contatos com o clube espanhol e manifestou interesse em contar com o meia argentino por empréstimo, com opção de compra. No entanto, os valores que o clube espanhol são bem altos e podem emperrar qualquer negociação.
Saídas e chegadas no Flamengo
O nome do Flamengo também apareceu no mercado da bola. O volante Victor Hugo pode estar de saída do Santos. Afinal, o Flamengo, dono de seus direitos, conversa com o Atlético-MG para uma possível transação em definitivo. Atualmente, o jogador de 21 anos tem contrato de empréstimo com o Peixe até junho de 2026.
Além disso, o Rubro-Negro trata uma possível troca com São Paulo com Allan e Marcos Antônio sendo os nomes envolvidos. Enquanto o primeiro pode desembarcar no Morumbis, o segundo pode fazer o caminho inverso, indo jogar no Rio de Janeiro.
Tiquinho deve ficar no Peixe
O atacante Tiquinho Soares deve permanecer no Santos, ao menos neste início de temporada. O clube recebeu sondagens pelo jogador, mas todas por empréstimo e com divisão dos salários. A diretoria alvinegra avaliou que os termos apresentados não agradaram e optou por encerrar as conversas.
O técnico Juan Pablo Vojvoda não se mostrou contrário a uma eventual saída do jogador, mas só consideraria a liberação em caso de negociação definitiva.
Balotelli de volta?
Mario Balotelli está prestes a voltar aos gramados após deixar o Genoa na última temporada. Segundo o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, o atacante chegou a um acordo com o Al Ittifaq, clube de Dubai, para assinar um contrato com duração de dois anos e meio.
A oficialização só deve acontecer depois do dia 12 de janeiro. A viagem de Balotelli para Dubai está marcada para a próxima sexta-feira (9). Em sua última passagem pelo Genoa, o italiano teve pouco espaço e atuou por somente 56 minutos ao longo da temporada.
Flu ainda insiste por Hulk
O Fluminense ainda não desistiu da contratação do atacante Hulk, do Atlético, mesmo após posicionamento do jogador nas redes sociais. A diretoria tricolor entende que a mensagem do atleta, na última terça-feira (6), não foi um ponto final nas tratativas e vai acompanhar o imbróglio entre o artilheiro e o Galo. O Tricolor, aliás, segue em contato com os representantes e mantém a expectativa de tê-lo caso a novela com o Galo ganhe novos capítulos.
Hulk é o plano A para o ataque do time tricolor para 2026. O contrato do Fluminense para o atacante é até o final de 2027. O vínculo teria prazo fixo, sem cláusula de renovação automática. O atacante aprovou a oferta e a enxeegou como positiva esportivamente.
Félix Torres tem novo destino
Corinthians e Internacional têm acordo encaminhado pelo zagueiro Félix Torres. O equatoriano de 28 anos aceitou ser emprestado ao clube gaúcho até o fim de 2026. O acerto entre os clubes prevê uma opção de compra. Neste sentido, os clubes tratam de questões burocráticas e já começaram a trocar documentos.
Exterior de olho em Léo Pereira
Um dos pilares do Flamengo, Léo Pereira recebeu sondagens do exterior. O West Ham, da Inglaterra, e o Cruz Azul, do México, buscaram informações sobre o zagueiro. Contudo, o Rubro-Negro não aceitou abrir conversas e conta com o jogador para a próxima temporada.
Na última temporada, o zagueiro disputou 63 dos 78 jogos, marcou cinco gols e deu uma assistência. Dessa forma, se tornou a principal referência do sistema defensivo, mesmo em meio a nomes experientes como Danilo e Alex Sandro.
Timão mira zagueiro
O Corinthians conversa com o zagueiro Gabriel Paulista, ex-Arsenal (Inglaterra), para reforçar a equipe. O jogador atuava no Besiktas (Turquia) e rescindiu contrato com o clube europeu na última terça-feira (6). Sem vínculo, o Timão viu caminho livre para avançar pelo jogador.
Terans volta de empréstimo
O meia uruguaio Terans volta ao Fluminense após empréstimo ao Peñarol, mas existe um imbróglio. Afinal, o Tricolor cobra uma indenização do clube uruguaio, que devolveu o jogador lesionado. Ele sofreu uma grave lesão no tendão de Aquiles e ainda tem mais dois meses de recuperação. Ele, aliás, já está no Rio de Janeiro, segundo apurou o Jogada10.
A diretoria tricolor exige que o clube uruguaio pague os vencimentos até a plena recuperação do jogador, mas ainda não recebeu nenhuma resposta. No retorno ao Rio de Janeiro, Terans realizou exames médicos e foi avaliado pelo departamento médico do Fluminense, que definiu um plano de recuperação. Dessa forma, a diretoria tricolor cobra o pagamento dos vencimentos nos próximos dois meses.
Fica no Vascão!
O Vasco começou a nova temporada precisando se blindar do assédio dos europeus. Além de Rayan, outros nomes do elenco despertam o interesse do Velho Continente e geram apreensão para a diretoria vascaína. Recentemente, o Cruz-Maltino recusou uma proposta do Torino, da Itália, pelo volante Cauan Barros, de acordo com o “RTI Esporte”.
O Torino ofereceu 5 milhões de euros (R$ 31,3 milhões) pelos direitos econômicos, mas o Vasco considerou o valor baixo. Cauan Barros, de 21 anos, tem contrato até o final de dezembro de 2027 e uma multa estipulada em 50 milhões de euros (cerca de R$ 314 milhões).
Xerife deve ficar
Um dos nomes mais marcantes da campanha do Botafogo em 2024, Barboza avançou para renovar com o clube e ter, assim, o final feliz que faltou em algumas situações. A informação é do site “ge”.
Barboza, por sua vez, em 2025, também declarou que gostaria de permanecer mais tempo no Mais Tradicional. A diretoria mantém o otimismo, porém, crê que a questão não será resolvida com celeridade. O jogador, aliás, chegou a ser oferecido ao Fluminense, que não avançou com uma proposta.
Robert Morales na mira do Internacional
Apesar de ainda não concretizar a chegada de reforços, o Internacional já realizou algumas investidas. Um exemplo é a proposta por empréstimo de um ano pelo atacante Robert Morales ao Toluca, do México, mas sem opção de compra. O obstáculo que o Colorado pode encontrar é a concorrência. Além de não ser o modelo de negócio favorito para o clube mexicano.
Agora é oficial!
O Internacional confirmou nesta quarta-feira (7) a venda do zagueiro Vitão para o Flamengo. A operação gira em torno de 10,2 milhões de euros (R$ 65,3 milhões), incluindo 5,5 milhões de euros (R$ 35,9 milhões) pagos à vista e a quitação da dívida sobre a aquisição dos direitos econômicos do volante Thiago Maia, no valor 4,7 milhões de euros (R$ 30,67 milhões).
Além do Inter, o Cruzeiro também anunciou a assinatura de contrato definitivo com o lateral-direito Fagner. O jogador de 36 anos, que estava no Corinthians, defendeu o clube por empréstimo na temporada 2025. O novo vínculo com a Raposa vai até o fim do ano, com possibilidade de prorrogação por mais uma temporada.
Futebol feminino
O Palmeiras confirmou nesta quarta-feira (7) o retorno de Bia Zaneratto ao time feminino. A atacante assinou contrato para sua quarta passagem pelo clube após atuar pelo Kansas City Current (Estados Unidos), clube que defendia desde o início de 2024. A jogadora vestirá a camisa 10 das Palestrinas na próxima temporada.
A Imperatriz, como é chamada pelos torcedores, afirmou que decidiu retornar justamente pelo vínculo construído com o clube nas passagens anteriores. Segundo ela, o relacionamento com a torcida influenciou a escolha. A jogadora, aliás, também exaltou o momento vivido pelo futebol feminino do Palmeiras.
“Novo Lewandowski”
O Porto acertou a contratação do atacante polonês Oskar Pietuszewski, de 17 anos, que assinou contrato válido até 5 de janeiro de 2029. O clube português desembolsou 10 milhões de euros (R$ 62,9 milhões) para tirar o jogador do Jagiellonia Bialystok, clube que o revelou. Por causa de seu estilo e potencial, Pietuszewski é apontado pela imprensa de seu país como o “novo Lewandowski”.
