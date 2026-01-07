Mercado da Bola: confira as movimentações que agitaram a quarta-feira (7)

Savarino vive indefinição, Timão faz consulta por jogador rival e Peixe fica no aguardo de oferta por lateral / Crédito: Jogada 10

A quarta-feira (07) teve muita movimentação no mercado da bola. Além das novidades já trazidas pelo Jogada10 ao longo do dia, novas atualizações agitaram a noite. No Botafogo, Savarino ainda vive indefinição se vai ou não para o Fluminese. Já o Corinthians está de olho em jogador do rival. Enquanto isso, o Santos espera por uma proposta de quase R$ 100 milhões por um lateral-esquerdo. Já o Galo chegou a um acordo por um jogador paraguaio. Confira as novidades do dia! Savarino ainda não define o seu futuro Savarino se reapresentou no Botafogo nesta quarta-feira, mas ainda não encerrou a novela sobre seu destino. O meia venezuelano reapresentou-se no Espaço Lonier durante a tarde, colocando fim à ausência nos primeiros dias da pré-temporada. O atraso ocorreu devido ao caos logístico provocado pela invasão dos Estados Unidos à Venezuela, fato que fechou fronteiras e obrigou o atleta a traçar uma rota alternativa via Panamá para conseguir desembarcar no Rio de Janeiro.

Apesar da enorme expectativa sobre a negociação com o Fluminense, o primeiro contato entre o jogador e o clube alvinegro ignorou o mercado da bola. Savarino priorizou tranquilizar os funcionários e companheiros sobre sua situação pessoal. Corinthians de olho em volante do rival O Corinthians realizou uma consulta informal pelo volante Alisson, do São Paulo. Nos últimos dias, o executivo de futebol do Timão, Marcelo Paz, procurou o staff do jogador para saber se existe a possibilidade de uma transferência para o rival. Até agora, não houve uma negociação iniciada. Dorival Júnior possui um carinho especial pelo jogador. Durante sua passagem pelo São Paulo, o técnico ajustou o posicionamento do atleta como volante, dando um salto de qualidade. Afinal, no começo do ano passado, Dorival chegou a colocar Alisson na pré-lista da convocação da Seleção Brasileira para os jogos contra Colômbia e Argentina. Lateral do Santos no radar de clube da Premier League O Santos aguarda a oficialização de uma proposta de 15 milhões de euros, cerca de R$ 94,4 milhões, do Tottenham pelo lateral-esquerdo Souza. O jogador já está na mira do clube inglês há algumas semanas e o staff do atleta deu o aval de que os Spurs podem chegar mais próximo do desejado pelo Peixe. Os londrinos chegaram a enviar uma oferta de 13 milhões de euros.

Negociação travada por Gerson O Cruzeiro teve um dia de reuniões para tentar a contratação do volante Gerson. O Cabuloso ainda aguarda uma resposta oficial do Zenit pela última oferta feita pelo clube. Após as conversas, o diretor executivo da Raposa, Bruno Spindel, detalhou que o negócio estava travado por detalhes. “Passamos o dia todo negociando com o Zenit a questão do Gerson. Negociação muito difícil. Continua sendo uma negociação muito dura. A proposta que a gente considera ousada, e muito boa pelo atleta, continua na mesa. É uma negociação muito complexa, que tem muitos detalhes importantes. Ela está travada em todos os detalhes”, afirmou Spindel. A segunda proposta do Cruzeiro, aliás, foi de 27 milhões de euros (hoje R$ 170 milhões), com uma parte à vista. Isto foi visto de forma vista pelos russos, que ainda dificultam o negócio. Em coletiva de imprensa, nesta quarta, o técnico Tite confirmou que descartou que o zagueiro Jonathan Jesus seja envolvido no negócio.

Paraguaio no Galo O Atlético acertou a chegada do meio-campista paraguaio Osmar Giménez, de apenas 18 anos, que defendia o General Caballero. A negociação, tratada com discrição nos bastidores, tornou-se pública após o próprio jogador confirmar o desfecho positivo em entrevista à rádio ABC, do Paraguai. Alan Saldivia é do Vasco A novela envolvendo a contratação de Alan Saldivia pelo Vasco terminou com um final feliz. O Colo-Colo aceitou a proposta vascaína e liberou o zagueiro para acertar com o Cruz-Maltino, que vai comprar 50% dos direitos econômicos do jogador. O contrato prevê também a opção de compra de mais 20%. Ao todo, a negociação pode chegar a 1,5 milhão de dólares. Maycon no Galo O Shakhtar Donetsk informou nesta quarta-feira (7) que aceitou as propostas do Atlético e Corinthians por Maycon. Contudo, o jogador preferiu trocar de clube e é aguardado em Belo Horizonte para realização de exames médicos e assinar contrato de três anos. Na visão do jogador, o Atlético fez mais esforço para contratá-lo em definitivo, enquanto o Corinthians demorou para acertar sua permanência no Parque São Jorge.