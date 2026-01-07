Mercado da bola – novidades desta quarta (7): Flu insiste por Hulk e Félix Torres muda de clube

Dia agitado: novela Hulk ainda segue rolando, zagueiro do Corinthians vai parar no Rio Grande do Sul e Almada pode sair do Atlético de Madrid / Crédito: Jogada 10

Chegadas, saídas e renovações seguem acontecendo no mercado da bola. Nesta quarta-feira (7), há variações nos noticiários. A primeira, que pegou todas de supresa, é que o Atlético de Madrid colocou o meia Thiago Almada (aquele mesmo), ex-Botafogo, na lista de transferências. Além disso, Léo Pereira, do Flamengo, recebeu sondagens do exterior. Além disso, a novela Hulk parece não ter fim. Na última terça, o atacante parecia ter colocado um ponto final, mas o Fluminense mantém interesse em contratar o jogador. Saiba as novidades! De saída? Thiago Almada pode deixar o Atlético de Madrid em breve. Por causa da forte concorrência na posição, o clube espanhol colocou o meia argentino na lista de transferências e aguarda propostas ainda nesta janela, em janeiro, de acordo com a rádio espanhola “Cadena SER”. Dessa forma, ele pode deixar o futebol espanhol em menos de uma temporada.

O Atlético de Madrid pagou cerca de R$ 194 milhões pela contratação de Thiago Almada. O valor, aliás, foi considerado elevado. Na época, o jogador tinha trocado o Botafogo pelo Lyon, da França. Contudo, o clube francês decidiu negociá-lo para resolver pendências financeiras em meio ao imbróglio entre o empresário americano John Textor e a Eagle, grupo dono dos franceses. Flu ainda insiste por Hulk O Fluminense ainda não desistiu da contratação do atacante Hulk, do Atlético, mesmo após posicionamento do jogador nas redes sociais. A diretoria tricolor entende que a mensagem do atleta, na última terça-feira (6), não foi um ponto final nas tratativas e vai acompanhar o imbróglio entre o artilheiro e o Galo. O Tricolor, aliás, segue em contato com os representantes e mantém a expectativa de tê-lo caso a novela com o Galo ganhe novos capítulos. Hulk é o plano A para o ataque do time tricolor para 2026. O contrato do Fluminense para o atacante é até o final de 2027. O vínculo teria prazo fixo, sem cláusula de renovação automática. O atacante aprovou a oferta e a enxeegou como positiva esportivamente. Félix Torres tem novo destino Corinthians e Internacional têm acordo encaminhado pelo zagueiro Félix Torres. O equatoriano de 28 anos aceitou ser emprestado ao clube gaúcho até o fim de 2026. O acerto entre os clubes prevê uma opção de compra. Neste sentido, os clubes tratam de questões burocráticas e já começaram a trocar documentos.

Exterior de olho em Léo Pereira Um dos pilares do Flamengo, Léo Pereira recebeu sondagens do exterior. O West Ham, da Inglaterra, e o Cruz Azul, do México, buscaram informações sobre o zagueiro. Contudo, o Rubro-Negro não aceitou abrir conversas e conta com o jogador para a próxima temporada. Na última temporada, o zagueiro disputou 63 dos 78 jogos, marcou cinco gols e deu uma assistência. Dessa forma, se tornou a principal referência do sistema defensivo, mesmo em meio a nomes experientes como Danilo e Alex Sandro. Timão mira zagueiro O Corinthians conversa com o zagueiro Gabriel Paulista, ex-Arsenal (Inglaterra), para reforçar a equipe. O jogador atuava no Besiktas (Turquia) e rescindiu contrato com o clube europeu na última terça-feira (6). Sem vínculo, o Timão viu caminho livre para avançar pelo jogador.

Terans volta de empréstimo O meia uruguaio Terans volta ao Fluminense após empréstimo ao Peñarol, mas existe um imbróglio. Afinal, o Tricolor cobra uma indenização do clube uruguaio, que devolveu o jogador lesionado. Ele sofreu uma grave lesão no tendão de Aquiles e ainda tem mais dois meses de recuperação. Ele, aliás, já está no Rio de Janeiro, segundo apurou o Jogada10. A diretoria tricolor exige que o clube uruguaio pague os vencimentos até a plena recuperação do jogador, mas ainda não recebeu nenhuma resposta. No retorno ao Rio de Janeiro, Terans realizou exames médicos e foi avaliado pelo departamento médico do Fluminense, que definiu um plano de recuperação. Dessa forma, a diretoria tricolor cobra o pagamento dos vencimentos nos próximos dois meses. Fica no Vascão! O Vasco começou a nova temporada precisando se blindar do assédio dos europeus. Além de Rayan, outros nomes do elenco despertam o interesse do Velho Continente e geram apreensão para a diretoria vascaína. Recentemente, o Cruz-Maltino recusou uma proposta do Torino, da Itália, pelo volante Cauan Barros, de acordo com o “RTI Esporte”.