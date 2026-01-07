Mercado da bola – mais novidades desta quarta (7): nova reunião por Gerson, Vasco encerra novela e troca-troca

Mais um dia agitado: Raposa faz novo encontro com pai de volante, Alan Saldivia acerta com Cruz-Maltino e Maycon vai defender Galo / Crédito: Jogada 10

Mais uma atualização do mercado da bola nesta quarta-feira (7). O Cruzeiro avançou mais um passo para contratar o volante Gerson, do Zenit. Houve mais uma reunião na Toca da Raposa e que pode acelerar o acerto entre as partes. Na outra novela, porém, o Vasco deu um ponto final e contratou Alan Saldivia, do Colo-Colo. Uma outra novidade é que o meio-campista Maycon, emprestado ao Corinthians desde 2022, vai defender o Atlético. Veja todas as novidades do mercado. Nova reunião por Gerson O Cruzeiro recebeu novamente o pai do meia Gerson, Marcão Silva, na Toca da Raposa, nesta quarta-feira (7). O clube mineiro aguardava um posicionamento do Zenit, da Rússia, sobre uma nova proposta realizada e espera a definição da situação até o final da semana. Pedro Lourenço confirmou que a reunião para contratar o jogador segue acontecendo e, segundo ele, a expectativa é positiva.

A segunda proposta do Cruzeiro, aliás, foi de 25 milhões de euros (hoje R$ 157,5 milhões), com uma parte à vista. Isto foi visto de forma vista pelos russos, que ainda dificultam o negócio. Em coletiva de imprensa, nesta quarta, o técnico Tite confirmou que descartou que o zagueiro Jonathan Jesus seja envolvido no negócio. Alan Saldivia é do Vasco A novela envolvendo a contratação de Alan Saldivia pelo Vasco terminou com um final feliz. O Colo-Colo aceitou a proposta vascaína e liberou o zagueiro para acertar com o Cruz-Maltino, que vai comprar 50% dos direitos econômicos do jogador. O contrato prevê também a opção de compra de mais 20%. Ao todo, a negociação pode chegar a 1,5 milhão de dólares. Maycon no Galo O Shakhtar Donetsk informou nesta quarta-feira (7) que aceitou as propostas do Atlético e Corinthians por Maycon. Contudo, o jogador preferiu trocar de clube e é aguardado em Belo Horizonte para realização de exames médicos e assinar contrato de três anos. Na visão do jogador, o Atlético fez mais esforço para contratá-lo em definitivo, enquanto o Corinthians demorou para acertar sua permanência no Parque São Jorge. Grêmio quer Almada Depois do Atlético de Madrid colocar Thiago Almada na lista de transferências, alguns clubes começaram a se movimentar nos bastidores. Um deles foi o Grêmio, que fez contatos com o clube espanhol e manifestou interesse em contar com o meia argentino por empréstimo, com opção de compra. No entanto, os valores que o clube espanhol são bem altos e podem emperrar qualquer negociação.

Saídas e chegadas no Flamengo O nome do Flamengo também apareceu no mercado da bola. O volante Victor Hugo pode estar de saída do Santos. Afinal, o Flamengo, dono de seus direitos, conversa com o Atlético-MG para uma possível transação em definitivo. Atualmente, o jogador de 21 anos tem contrato de empréstimo com o Peixe até junho de 2026. Além disso, o Rubro-Negro trata uma possível troca com São Paulo com Allan e Marcos Antônio sendo os nomes envolvidos. Enquanto o primeiro pode desembarcar no Morumbis, o segundo pode fazer o caminho inverso, indo jogar no Rio de Janeiro. Tiquinho deve ficar no Peixe O atacante Tiquinho Soares deve permanecer no Santos, ao menos neste início de temporada. O clube recebeu sondagens pelo jogador, mas todas por empréstimo e com divisão dos salários. A diretoria alvinegra avaliou que os termos apresentados não agradaram e optou por encerrar as conversas.

O técnico Juan Pablo Vojvoda não se mostrou contrário a uma eventual saída do jogador, mas só consideraria a liberação em caso de negociação definitiva. Balotelli de volta? Mario Balotelli está prestes a voltar aos gramados após deixar o Genoa na última temporada. Segundo o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, o atacante chegou a um acordo com o Al Ittifaq, clube de Dubai, para assinar um contrato com duração de dois anos e meio. A oficialização só deve acontecer depois do dia 12 de janeiro. A viagem de Balotelli para Dubai está marcada para a próxima sexta-feira (9). Em sua última passagem pelo Genoa, o italiano teve pouco espaço e atuou por somente 56 minutos ao longo da temporada.