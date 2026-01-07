Maycon aceita proposta do Atlético e deixa o Corinthians

Shakhtar aceitou as propostas dos dois clubes, porém deixou a decisão nas mãos do jogador, que optou pela transferência para o Galo

Na visão do jogador, o Atlético fez mais esforço para contratá-lo em definitivo, enquanto o Corinthians demorou para acertar sua permanência no Parque São Jorge, segundo o “ge”.

O Shakhtar Donetsk informou nesta quarta-feira (7) que aceitou as propostas do Atlético e Corinthians por Maycon. Contudo, o jogador preferiu trocar de clube e é aguardado em Belo Horizonte para realização de exames médicos e assinar contrato de três anos.

Maycon chegará ao Atlético sem custos de transferências. No entanto, o Shakhtar colocou a condição de permanecer com 50% dos direitos econômicos do jogador, que tem contrato com os ucranianos até o fim do ano que vem.

O volante estava vinculado ao Corinthians por empréstimo até dezembro de 2025. O acerto para permanecer por mais tempo no clube estava alinhado. Porém, a mudança no comando do departamento de futebol fez a negociação regredir. Fabinho Soldado havia acertado um vínculo por três temporadas, mas Marcelo Paz, que substituiu o antigo dirigente, ofereceu um compromisso mais curto, o que desagradou ao staff do atleta.

Assim, o Atlético entrou no circuito e também fez proposta ao Shakhtar, oferecendo um vínculo de três anos. Vendo a concorrência pelo volante aumentar, o Corinthians voltou a acenar com um contrato de três temporadas. Diante do impasse sobre o seu futuro, Maycon não se apresentou no CT Joaquim Grava para a pré-temporada.

Maycon deixa o Corinthians com 248 jogos e 18 gols marcados. Em 2025, foi o capitão da equipe de Dorival Júnior na conquista da Copa do Brasil.