Mateus Xavier volta a decidir, Santos bate União Cacoalense e vai à segunda fase da Copinha

Mateus Xavier volta a decidir, Santos bate União Cacoalense e vai à segunda fase da CopinhaEm São Carlos, Peixe conta com o brilho do atacante, autor do gols do triunfo por 2 a 1 sobre os rondonienses pelo Grupo 16
O Santos contou novamente com o talento de Mateus Xavier, desta vez para vencer o União Cacoalense-RO por 2 a 1, em São Carlos, e garantir vaga na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O camisa 11 marcou os dois gols da vitória pelo segundo jogo consecutivo – já havia sido assim na estreia contra o Real Brasília. Ji-Paraná descontou para os rondonienses no Estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira.
Com quatro gols em dois jogos, Xavier assumiu a artilharia da competição e colocou o Peixe na liderança do Grupo 16, com seis pontos, já classificado. Grêmio São-Carlense (2), União Cacoalense (1) e Real Brasília (1) não têm mais chances de alcançar o time santista. Na próxima fase, o adversário será o segundo colocado do Grupo 15, que pode ser Ferroviária, Cuiabá ou Quixadá.
O jogo
O Santos, conforme já se esperava, tomou a iniciativa das ações, mas teve pouca precisão nos arremates. Nadson e Lucas Yan desperdiçaram chances, até que, aos 36 minutos, Xavier abriu o placar com um gol acrobático após escanteio de JP Chermont. O gol deu confiança ao time, que ainda acertou a trave e obrigou o goleiro João Pedro a trabalhar antes do intervalo.
Na etapa final, o União Cacoalense empatou em pênalti convertido por Ji-Paraná, após toque de mão de Lucas Yan. Porém, pouco depois, Xavier voltou a decidir: aos 22 minutos, subiu mais alto que a defesa e cabeceou para o segundo gol santista. O Peixe ainda criou oportunidades, mas parou em João Pedro, que evitou um placar mais elástico.
No sábado (10), pela última rodada da fase de grupos, o Santos enfrenta o Grêmio São-Carlense às 11h, enquanto o União Cacoalense encara o Real Brasília às 8h45.
