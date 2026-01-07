Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Manchester United empata com Burnley após saída de Ruben Amorim

Em jogo com virada e gols de Sesko, Red Devils deixam escapar chance de entrar no G4 da Premier League
Na primeira partida após a demissão do técnico Ruben Amorim, o Manchester United empatou por 2 a 2 contra o Burnley, fora de casa, nesta quarta-feira (7), em partida válida pela 21ª rodada da Premier League 2025/26. Sesko marcou os dois gols do United, que saiu atrás do placar e virou. Heaven, contra, e Jaidon Anthony balançaram a rede para os donos da casa no Turf Moor.

LEIA MAIS: Manchester City volta a tropeçar na Premier League, e o líder Arsenal agradece

O Manchester United teve volume de jogo para vencer o Burnley, mas não aproveitou as oportunidades e deixou escapar os três pontos fora de casa. Dessa maneira, os Red Devils desperdiçaram a oportunidade de entrar no G4 e caíram para a 7ª posição, com 32 pontos.

Por outro lado, o Burnley segue afundado na tabela e está na penúltima posição, com 13 pontos.

O United ainda não anunciou um substituto para o cargo de treinador e o interino Darren Fletcher comandou a equipe na beira do campo no Turf Moor.

Jogos da 21ª rodada da Premier League

Terça-feira (6/1)
West Ham 1×2 Nottingham Forest
Quarta-Feira (7/1)
Manchester City 1×1 Brighton
Crystal Palace 0x0 Aston Villa
Fulham 2×1 Chelsea
Brentford 3×0 Sunderland
Bournemouth 3×2 Tottenham
Everton 1×1 Wolverhampton
Newcastle 4×3 Leeds
Burnley 2×2 Manchester United
Quinta-feira (8/1)
Arsenal x Liverpool – 17h

*Horários de Brasília.

