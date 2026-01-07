Manchester United empata com Burnley após saída de Ruben Amorim

Manchester United empata com Burnley após saída de Ruben AmorimEm jogo com virada e gols de Sesko, Red Devils deixam escapar chance de entrar no G4 da Premier League
Na primeira partida após a demissão do técnico Ruben Amorim, o Manchester United empatou por 2 a 2 contra o Burnley, fora de casa, nesta quarta-feira (7), em partida válida pela 21ª rodada da Premier League 2025/26. Sesko marcou os dois gols do United, que saiu atrás do placar e virou. Heaven, contra, e Jaidon Anthony balançaram a rede para os donos da casa no Turf Moor.
LEIA MAIS: Manchester City volta a tropeçar na Premier League, e o líder Arsenal agradece
O Manchester United teve volume de jogo para vencer o Burnley, mas não aproveitou as oportunidades e deixou escapar os três pontos fora de casa. Dessa maneira, os Red Devils desperdiçaram a oportunidade de entrar no G4 e caíram para a 7ª posição, com 32 pontos.
Por outro lado, o Burnley segue afundado na tabela e está na penúltima posição, com 13 pontos.
O United ainda não anunciou um substituto para o cargo de treinador e o interino Darren Fletcher comandou a equipe na beira do campo no Turf Moor.
Jogos da 21ª rodada da Premier League
Terça-feira (6/1)
West Ham 1×2 Nottingham Forest
Quarta-Feira (7/1)
Manchester City 1×1 Brighton
Crystal Palace 0x0 Aston Villa
Fulham 2×1 Chelsea
Brentford 3×0 Sunderland
Bournemouth 3×2 Tottenham
Everton 1×1 Wolverhampton
Newcastle 4×3 Leeds
Burnley 2×2 Manchester United
Quinta-feira (8/1)
Arsenal x Liverpool – 17h
*Horários de Brasília.
