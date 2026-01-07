Manchester City volta a tropeçar no inglês, e o líder Arsenal agradece

Em casa e depois de largar na frente com gol de Haaland, o City cedeu o 1 a 1 ao Brighton e pode ver os Gunners dispararem de vez na frente

O Manchester City anda fazendo a alegria do líder Arsenal. Nesta quarta-feira, 7/1, em casa, no Etihad, mais uma vez tropeçou no Campeonato Inglês. Ficou no 1 a 1 com o Brighton, pela 20ª rodada. Assim, vai aos 43 pontos, cinco atrás dos Gunners, que ainda vão jogar na rodada (nesta quinta-feira contra o Liverpool). O City fica, portanto, cada vez mais longe do caneco. Já o Brighton vai aos 29 pontos, no meio da tabela, com chance de encerrar a rodada no Top 10.

O artilheiro Haaland, de pênalti, fez o gol dos Citizens no primeiro tempo, mantendo confortável vantagem na ponta da artilharia (20 gols contra 16 de Thiago, do Brentford). Thiago é o brasileiro que mais gols marcou em uma única edição da Premier League. No segundo tempo, porém, o Brighton empatou com Mitoma. Vale destacar que o jogo foi equilibrado. Se o City teve três chances claras além do gol, o time visitante teve quatro. Portanto, o empate foi merecido.

Estreia nos Citizens

O jogo marcou a estreia do garoto Max Alleyne no City. Prata da casa dos Citizens, ele estava emprestado ao Watford e, no dia 1/1, esteve em campo na vitória por 3 a 0 sobre o Birmingham. Além disso, sua presença trouxe expectativa extra para os torcedores. Nesta segunda-feira, com a lesão de Gvardiol — que ficará quatro meses parado —, Pep Guardiola pediu seu retorno, já que estava previsto em contrato em caso de força maior. Assim, com apenas um treino, ele já foi a campo, porque o City não contava com o zagueiro Khusanov.

Vale destacar que Alleyne é filho de um dos mais notáveis jogadores de críquete da Inglaterra, Mark Wayne Alleyne, o que reforça sua tradição esportiva.