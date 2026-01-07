Manchester City volta a tropeçar no inglês, e o líder Arsenal agradece

Manchester City volta a tropeçar no inglês, e o líder Arsenal agradeceEm casa e depois de largar na frente com gol de Haaland, o City cedeu o 1 a 1 ao Brighton e pode ver os Gunners dispararem de vez na frente
O Manchester City anda fazendo a alegria do líder Arsenal. Nesta quarta-feira, 7/1, em casa, no Etihad, mais uma vez tropeçou no Campeonato Inglês. Ficou no 1 a 1 com o Brighton, pela 20ª rodada. Assim, vai aos 43 pontos, cinco atrás dos Gunners, que ainda vão jogar na rodada (nesta quinta-feira contra o Liverpool). O City fica, portanto, cada vez mais longe do caneco. Já o Brighton vai aos 29 pontos, no meio da tabela, com chance de encerrar a rodada no Top 10.
O artilheiro Haaland, de pênalti, fez o gol dos Citizens no primeiro tempo, mantendo confortável vantagem na ponta da artilharia (20 gols contra 16 de Thiago, do Brentford). Thiago é o brasileiro que mais gols marcou em uma única edição da Premier League. No segundo tempo, porém, o Brighton empatou com Mitoma. Vale destacar que o jogo foi equilibrado. Se o City teve três chances claras além do gol, o time visitante teve quatro. Portanto, o empate foi merecido.
Estreia nos Citizens
O jogo marcou a estreia do garoto Max Alleyne no City. Prata da casa dos Citizens, ele estava emprestado ao Watford e, no dia 1/1, esteve em campo na vitória por 3 a 0 sobre o Birmingham. Além disso, sua presença trouxe expectativa extra para os torcedores. Nesta segunda-feira, com a lesão de Gvardiol — que ficará quatro meses parado —, Pep Guardiola pediu seu retorno, já que estava previsto em contrato em caso de força maior. Assim, com apenas um treino, ele já foi a campo, porque o City não contava com o zagueiro Khusanov.
Vale destacar que Alleyne é filho de um dos mais notáveis jogadores de críquete da Inglaterra, Mark Wayne Alleyne, o que reforça sua tradição esportiva.
Haaland marca para o Manchester City
Apesar da maior posse de bola (59%), o que se viu nos primeiros 30 minutos foi um equilíbrio em finalizações (5 a 4), enquanto o Brighton se mostrava muito mais perigoso. As três grandes chances foram dos visitantes, com Donnarumma realizando pelo menos duas grandes defesas.
No entanto, aos 41 minutos, veio o gol do time da casa. Em jogada pela esquerda, Doku tentou driblar o paraguaio Diego Gómez e levou uma trombada. Logo depois, o VAR chamou o árbitro, que confirmou a penalidade. Então, Haaland cobrou e marcou seu 20º gol na Premier League e o 150º com a camisa dos Citizens. Quase em seguida, Reijnders quase ampliou para o time da casa.
Brighton busca o empate
Já no segundo tempo, o City voltou com muito mais atitude ofensiva, sufocando o Brighton em sua defesa nos primeiros dez minutos. Por outro lado, perdeu um gol feito com Bernardo Silva, que recebeu um presente de Ayari, defensor do Brighton que errou um passe dentro da área. Entretanto, apesar de dominar e deixar a bola à feição para o arremate, Silva acertou a trave esquerda.
O Brighton encaixou o jogo depois dos dez minutos e, aos 14, conseguiu o empate com Mitoma. Além disso, Ayari fez boa jogada pela direita e rolou para o japonês, que cortou a marcação da direita para a esquerda e chutou rasteiro.
A partir daí, o jogo ficou equilibrado, mas com o City levando alguns contra-ataques perigosos. Por exemplo, se o time da casa lamentou um lance perdido por Haaland dentro da pequena área, o goleiro Verbruggen conseguiu salvar. Pouco depois, Cherki, desmarcado na área, não conseguiu finalizar corretamente. Entretanto, a chance mais clara foi do Brighton. Aos 30 minutos, Mitoma avançou pela esquerda, foi ao fundo e cruzou para Diego Gómez dentro da pequena área. Com o goleiro batido, Gómez tentou concluir, mas acabou pegando mal na bola, que bateu em Donnarumma e saiu. Portanto, o empate se manteve até o apito final do juiz.
Jogos da 20ª rodada da Premier League
Terça-feira (6/1)
West Ham 1×2 Nottingham Forest
Quarta-Feira (7/1)
Manchester City x Brighton
Crystal Palace 0x0 Aston Villa
Fulham 2×1 Chelsea
Brentford 3×0 Sunderland
Bournemouth 3×2 Tottenham
Everton 1×1 Wolverhampton
Burnley x Manchester United – 17h15
Newcastle Leeds – 17h15
Quinta-feira (8/1)
Arsenal x Liverpool – 17h