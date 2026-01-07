Mãe de Eliza Samudio cobra explicações das autoridades sobre passaporte achado

Documento localizado no exterior reacende questionamentos sobre o caso e aprofunda a dor de Sonia Moura, que exige respeito à memória da filha

A reaparição do passaporte de Eliza Samudio em Portugal reacendeu a dor e a revolta de Sonia Moura, mãe da modelo assassinada em 2010. Ao se manifestar publicamente, ela afirmou que a localização do documento não pode ser tratada como um fato isolado e defendeu que ainda existem pontos obscuros que precisam ser esclarecidos pelas autoridades.

Por meio das redes sociais, Sonia destacou que o episódio levanta dúvidas antigas e aprofunda o sofrimento de quem convive, há mais de uma década, com a ausência de respostas definitivas. Segundo ela, a falta de informações claras transforma o luto em um processo contínuo e doloroso, marcado por incertezas que permanecem sem solução.