Kings League Nations: Confira os jogos, horários e onde assistir desta quarta (07/1)

Marrocos e Chile brigam pela primeira colocação de seu grupo, enquanto Argentina e Japão fazem duelo de opostos / Crédito: Jogada 10

A Kings League Nations continua nesta quarta-feira (07/1) com mais dois jogos que podem ser decisivos na competição. Primeiro, a Argentina encara o Japão, com as duas seleções em situações distintas. Depois, Marrocos e Chile medem forças e brigam pela primeira posição de seu grupo. Onde assistir a Kings League Nations As partidas terão transmissão da Cazé TV, XSports, ESPN e Disney+, além das redes sociais da competição.

Argentina x Japão O primeiro jogo do dia será entre sul-americanos e asiáticos. A Argentina chega embalada após vencer a Alemanha nos shootouts e somar sua primeira vitória na competição. Assim, um novo triunfo coloca os hermanos em situação confortável para se classificar. Já o Japão vive situação contrária. Afinal, após perder para os Estados Unidos na estreia, os japoneses precisam do triunfo de qualquer jeito para seguirem vivos no torneio. Marrocos x Chile A quarta-feira se encerra com duas equipes que podem garantir ao menos um lugar no Last Chance com uma vitória. Afinal, o Marrocos chega com confiança após vencer a atual vice-campeã do mundo, Colômbia, enquanto o Chile, em sua primeira partida na história da competição, bateu a Holanda. Assim, quem somar um novo triunfo, garante a classificação para a fase seguinte, precisando decidir apenas qual será sua posição na chave.