Jogador do Palmeiras vibra com casamento de Léo Ortiz: “Dos momentos mais felizes da minha vida”

Zagueiro do Flamengo se casou com Maitê Lo Sardo na última segunda-feira em Itatiba, no interior de São Paulo

A amizade entre Lucas Evangelista e Léo Ortiz atravessou mudanças de rotina, de trajetórias e até a rivalidade entre Palmeiras e Flamengo para seguir firme. O meia do Palmeiras não apenas acompanhou o início da história do zagueiro com Maitê Lo Sardo, como também assumiu o papel de padrinho no casamento do casal — em cerimônia que marcou um dos “dias mais felizes” da vida do meio-campista.

Evangelista presenciou o primeiro encontro de Léo Ortiz e Maitê, ainda em 2020, período em que a dupla dividia vestiário no RB Bragantino. Anos depois, já após a cerimônia carregada de significado, o meia alviverde usou seu perfil para expressar a importância do casal em sua própria trajetória pessoal. “De companhia do primeiro date em 2020, para padrinho de casamento. Quem diria, né? Que honra fazer parte do momento mais feliz da vida de vocês! Desejo muita sabedoria, cumplicidade, paciência, amor e que Deus abençoe eternamente essa aliança. Vocês são minha família! Saibam que podem contar comigo sempre e para tudo! Amo muito vocês”, escreveu. Logo depois, ele deixou um comentário na foto compartilhada no feed do casal: “Um dos dias mais felizes da minha vida”.