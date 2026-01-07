Jogador do Palmeiras vibra com casamento de Léo Ortiz: “Dos momentos mais felizes da minha vida”Zagueiro do Flamengo se casou com Maitê Lo Sardo na última segunda-feira em Itatiba, no interior de São Paulo
A amizade entre Lucas Evangelista e Léo Ortiz atravessou mudanças de rotina, de trajetórias e até a rivalidade entre Palmeiras e Flamengo para seguir firme. O meia do Palmeiras não apenas acompanhou o início da história do zagueiro com Maitê Lo Sardo, como também assumiu o papel de padrinho no casamento do casal — em cerimônia que marcou um dos “dias mais felizes” da vida do meio-campista.
Evangelista presenciou o primeiro encontro de Léo Ortiz e Maitê, ainda em 2020, período em que a dupla dividia vestiário no RB Bragantino. Anos depois, já após a cerimônia carregada de significado, o meia alviverde usou seu perfil para expressar a importância do casal em sua própria trajetória pessoal.
“De companhia do primeiro date em 2020, para padrinho de casamento. Quem diria, né? Que honra fazer parte do momento mais feliz da vida de vocês! Desejo muita sabedoria, cumplicidade, paciência, amor e que Deus abençoe eternamente essa aliança. Vocês são minha família! Saibam que podem contar comigo sempre e para tudo! Amo muito vocês”, escreveu.
Logo depois, ele deixou um comentário na foto compartilhada no feed do casal: “Um dos dias mais felizes da minha vida”.
Ligação entre os jogadores
O vínculo entre Evangelista e Ortiz se fortaleceu durante a passagem de ambos pelo RB Bragantino. O meia defendeu o clube paulista por empréstimo entre agosto de 2020 e julho de 2021. Já o zagueiro iniciou sua trajetória no time em 2019, nos mesmos moldes, e participou ativamente do processo de consolidação do projeto esportivo em nível nacional.
Em março de 2025, Lucas Evangelista assinou contrato com o Palmeiras. Léo Ortiz, por sua vez, chamou a atenção do Flamengo e acertou a transferência no mesmo mês, mas um ano antes, em 2024. Os dois, aliás, se cruzaram em grandes embates no decorrer da temporada passada — com final bem distinto.
O defensor viveu um dos períodos mais marcantes da carreira em 2025, com convocações para a Seleção Brasileira, títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores — ambos diante do time de Evangelista. Ele ainda disputou o Mundial de Clubes da Fifa e o Intercontinental.
Casamento de Léo Ortiz e Maitê Lo Sardo
A cerimônia aconteceu em uma fazenda de luxo localizada em Itatiba, no interior de São Paulo, na região do bairro Serrinha. O casal já havia oficializado a união civil no sábado (03), mas reservou a celebração religiosa para a segunda-feira junto a familiares, amigos e convidados.
Com paleta em tons de verde e branco, a festa contou com atrações musicais conhecidas do público. Mumuzinho comandou parte do repertório da noite, ao lado de Dennis DJ, produtor reconhecido por trabalhos no funk carioca.
