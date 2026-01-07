Italiano: Napoli reage no segundo tempo e empata com Verona em casa

Italiano: Napoli reage no segundo tempo e empata com Verona em casaApós sair perdendo por 2 a 0, time napolitano busca o 2 a 2 e segue na briga pela liderança da Serie A
O Napoli tropeçou no Verona em casa, nesta quarta-feira (7), e ficou no empate por 2 a 2 pela 19ª rodada do Campeonato Italiano. O time estava perdendo por dois gols de diferença até o intervalo, mas buscou o resultado na segunda etapa com Scott Mc Tominay e Di Lorenzo no Estádio Diego Armando Maradona. Martin Frese e Gift Orban, de pênalti, balançaram a rede para os visitantes no primeiro tempo.
Dessa maneira, o Napoli encerrou a sequência de vitórias no Campeonato Italiano e se manteve na terceira posição, agora com os mesmos 38 pontos do vice-líder Milan. Ao mesmo tempo, a diferença para a Inter de Milão, primeira colocada, é de somente um ponto. No entanto, ambos os times ainda entram em campo nesta 19ª rodada e podem ampliar a vantagem na parte de cima da tabela.
Por outro lado, o Verona deixou escapar a vitória fora de casa e chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vencer no Italiano. Além disso, a equipe desperdiçou a oportunidade de sair da zona de rebaixamento. Assim, o time chegou a 13 pontos e abre o Z3 do Calcio na 18ª posição.
Jogos da 19ª rodada do Campeonato Italiano
Terça-feira (6/1)
Pisa 0x3 Como
Lecce 0x2 Roma
Sassuolo 0x3 Juventus
Quarta-feira (7/1)
Bologna 0x2 Atalanta
Napoli 2×2 Verona
Parma x Inter de Milão – 16h45
Torino x Udinese – 16h45
Lazio x Fiorentina – 16h45
Quinta-feira (8/1)
Cremonese x Cagliari – 14h30
Milan x Genoa – 16h45
*Horários de Brasília.