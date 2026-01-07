Italiano: Napoli reage no segundo tempo e empata com Verona em casa

Após sair perdendo por 2 a 0, time napolitano busca o 2 a 2 e segue na briga pela liderança da Serie A / Crédito: Jogada 10

O Napoli tropeçou no Verona em casa, nesta quarta-feira (7), e ficou no empate por 2 a 2 pela 19ª rodada do Campeonato Italiano. O time estava perdendo por dois gols de diferença até o intervalo, mas buscou o resultado na segunda etapa com Scott Mc Tominay e Di Lorenzo no Estádio Diego Armando Maradona. Martin Frese e Gift Orban, de pênalti, balançaram a rede para os visitantes no primeiro tempo. LEIA MAIS: Gasperini vive tensão nos bastidores e pode deixar a Roma ainda nesta temporada

Dessa maneira, o Napoli encerrou a sequência de vitórias no Campeonato Italiano e se manteve na terceira posição, agora com os mesmos 38 pontos do vice-líder Milan. Ao mesmo tempo, a diferença para a Inter de Milão, primeira colocada, é de somente um ponto. No entanto, ambos os times ainda entram em campo nesta 19ª rodada e podem ampliar a vantagem na parte de cima da tabela. Por outro lado, o Verona deixou escapar a vitória fora de casa e chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vencer no Italiano. Além disso, a equipe desperdiçou a oportunidade de sair da zona de rebaixamento. Assim, o time chegou a 13 pontos e abre o Z3 do Calcio na 18ª posição. Jogos da 19ª rodada do Campeonato Italiano Terça-feira (6/1)

Pisa 0x3 Como

Lecce 0x2 Roma

Sassuolo 0x3 Juventus

Quarta-feira (7/1)

Bologna 0x2 Atalanta

Napoli 2×2 Verona

Parma x Inter de Milão – 16h45

Torino x Udinese – 16h45

Lazio x Fiorentina – 16h45

Quinta-feira (8/1)

Cremonese x Cagliari – 14h30

Milan x Genoa – 16h45 *Horários de Brasília.