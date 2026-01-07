Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Internacional envia proposta de empréstimo por Robert Morales ao Toluca

Oferta do Colorado é por empréstimo de um ano, mas enfrenta concorrência. Toluca prefere vender o jogador
Apesar de ainda não concretizar a chegada de reforços, o Internacional já realizou algumas investidas. Um exemplo é a proposta por empréstimo de um ano pelo atacante Robert Morales ao Toluca, do México, mas sem opção de compra. O obstáculo que o Colorado pode encontrar é a concorrência. Além de não ser o modelo de negócio favorito para o clube mexicano.

De acordo com informações do jornalista César Luís Merlo, o principal ponto de discordância está no tipo de tratativas. Afinal, a preferência do Toluca é negociar o atacante em definitivo. Desta forma, o entendimento é de que se o Inter conseguir modificar sua oferta e cumprir este requisito, a probabilidade é alta de ter êxito na investida.

O paraguaio já estava com conversas bem avançadas com o Pumas, também do México. Inclusive, a proposta também é por empréstimo, argumento que o Internacional utilizará para tentar convencer o Toluca para atingir um desfecho positivo. Mesmo assim, para vencer a concorrência precisaria de um fator para ser o diferencial.

As tratativas entre Morales e Pumas estavam progredindo e próximas de uma conclusão. No entanto, o interesse do Colorado alterou o contexto. Com isso, a expectativa é de que uma decisão sobre qual será o futuro do atacante ocorra nos próximos dias.

Prioridades no mercado

O Inter concluiu que as principais carências no elenco são pelo menos um zagueiro e um volante. Assim, mesmo que se encaixem como reforços da segunda posição, o clube gaúcho recuou nas tratativas com dois jogadores experientes, Fernando – que deixou o elenco Colorado depois de sofrer uma grave lesão no joelho direito em junho de 2025 – e Luiz Gustavo. Por sinal, a dupla já tem 38 anos.

O negócio com Luiz Gustavo dificilmente terá evolução. Já no outro caso, o Internacional considerou a pedida salarial de Fernando alta e vê o desfecho positivo como improvável. Vale ressaltar que o clube gaúcho ainda não descartou ambas as tratativas.

Apesar disso, uma das exigências do técnico Paulo Pezzolano é por um primeiro volante. Na zaga há também uma certa urgência por reforços, ja que o Colorado vendeu Vitão ao Flamengo. A propósito, um dos principais candidatos a contratação é o brasileiro Dória, que está no Atlas, do México.

O Inter também deseja qualificar seu grupo com mais um zagueiro, dois laterais, um ponta e um centroavante. Contudo, não estão entre as prioridades.

Mesmo que o Colorado pretenda fazer numerosas contratações para a temporada, a intenção é adotar uma postura cautelosa no mercado. Especialmente pela crise financeira que prejudica o clube no cenário atual.

