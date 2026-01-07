Internacional envia proposta de empréstimo por Robert Morales ao Toluca

Oferta do Colorado é por empréstimo de um ano, mas enfrenta concorrência. Toluca prefere vender o jogador / Crédito: Jogada 10

Apesar de ainda não concretizar a chegada de reforços, o Internacional já realizou algumas investidas. Um exemplo é a proposta por empréstimo de um ano pelo atacante Robert Morales ao Toluca, do México, mas sem opção de compra. O obstáculo que o Colorado pode encontrar é a concorrência. Além de não ser o modelo de negócio favorito para o clube mexicano. De acordo com informações do jornalista César Luís Merlo, o principal ponto de discordância está no tipo de tratativas. Afinal, a preferência do Toluca é negociar o atacante em definitivo. Desta forma, o entendimento é de que se o Inter conseguir modificar sua oferta e cumprir este requisito, a probabilidade é alta de ter êxito na investida.

O paraguaio já estava com conversas bem avançadas com o Pumas, também do México. Inclusive, a proposta também é por empréstimo, argumento que o Internacional utilizará para tentar convencer o Toluca para atingir um desfecho positivo. Mesmo assim, para vencer a concorrência precisaria de um fator para ser o diferencial. As tratativas entre Morales e Pumas estavam progredindo e próximas de uma conclusão. No entanto, o interesse do Colorado alterou o contexto. Com isso, a expectativa é de que uma decisão sobre qual será o futuro do atacante ocorra nos próximos dias. Prioridades no mercado O Inter concluiu que as principais carências no elenco são pelo menos um zagueiro e um volante. Assim, mesmo que se encaixem como reforços da segunda posição, o clube gaúcho recuou nas tratativas com dois jogadores experientes, Fernando – que deixou o elenco Colorado depois de sofrer uma grave lesão no joelho direito em junho de 2025 – e Luiz Gustavo. Por sinal, a dupla já tem 38 anos.

O negócio com Luiz Gustavo dificilmente terá evolução. Já no outro caso, o Internacional considerou a pedida salarial de Fernando alta e vê o desfecho positivo como improvável. Vale ressaltar que o clube gaúcho ainda não descartou ambas as tratativas. Apesar disso, uma das exigências do técnico Paulo Pezzolano é por um primeiro volante. Na zaga há também uma certa urgência por reforços, ja que o Colorado vendeu Vitão ao Flamengo. A propósito, um dos principais candidatos a contratação é o brasileiro Dória, que está no Atlas, do México. O Inter também deseja qualificar seu grupo com mais um zagueiro, dois laterais, um ponta e um centroavante. Contudo, não estão entre as prioridades.