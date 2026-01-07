Internacional confirma venda de Vitão para o Flamengo

Internacional confirma venda de Vitão para o FlamengoColorado resolve pendências sobre aquisição dos direitos econômicos do volante Thiago Maia
O Internacional confirmou nesta quarta-feira (7) a venda do zagueiro Vitão para o Flamengo. A operação gira em torno de 10,2 milhões de euros (R$ 65,3 milhões), incluindo 5,5 milhões de euros (R$ 35,9 milhões) pagos à vista e a quitação da dívida sobre a aquisição dos direitos econômicos do volante Thiago Maia, no valor 4,7 milhões de euros (R$ 30,67 milhões).
“O Sport Club Internacional informa que concretizou, em 28 de dezembro de 2025, a operação de transferência definitiva do zagueiro Vitão para o Clube de Regatas do Flamengo, tendo sua divulgação realizada nesta data em razão do acerto com o clube comprador (…) O Internacional agradece ao atleta pela dedicação, profissionalismo e serviços prestados durante sua passagem”, publicou.
Dessa forma, não há mais nenhuma pendência entre Internacional e Flamengo sobre a transferência do volante Thiago Maia. O Colorado comprou o jogador em 2024 por 4 milhões de euros (R$ 21,6 milhões na cotação da época), com pagamento dividido em 10 parcelas, mas não pagou nenhuma. O montante, com correção, girava em torno de 4,7 milhões de euros (R$ 30,6 milhões).
Contratado em abril de 2022, Vitão chegou ao Internacional após deixar o futebol europeu. Na época, o jogador estava no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e chegou por empréstimo em razão da guerra com a Rússia. Desde então, atuou em 193 jogos, marcou quatro gols e contribuiu com duas assistências.
