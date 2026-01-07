Internacional alinha empréstimo de Félix Torres junto ao Corinthians

Internacional alinha empréstimo de Félix Torres junto ao CorinthiansContratação de zagueiro é uma das prioridades do Colorado no mercado. Félix Tottes tem pouco espaço no Timão
O Internacional identificou que a zaga é uma das posições mais carentes do elenco, especialmente depois de vender Vitão para o Flamengo. Assim, o Colorado já iniciou as movimentações para qualificar o setor defensivo. Deste modo, sinalizou seu interesse no zagueiro Félix Torres. O clube gaúcho já alinhou o empréstimo do equatoriano até o final de 2026 com o Corinthians, com opção de compra.
No entanto, não houve divulgação dos valores envolvidos no negócio. A diretoria dos dois clubes rapidamente concordaram em avançar nas tratativas pela necessidade do Inter em fechar com um zagueiro. Além do defensor não estar nos planos do Corinthians para esta temporada.
Apenas pendências burocráticas impedem o desfecho positivo nas conversas. Inclusive, a direção dos dois clubes já estão na fase de troca dos documentos. O Timão deseja envolver Félix Torres em uma negociação desde o ano passado pelas atuações abaixo do esperado. Além disso, deseja abrir espaço no seu elenco para a contratação de outro zagueiro. Tanto que o Coringão tem tratativas em andamento com Gabriel Paulista, que recentemente ficou livre no mercado após rescindir com o Besiktas, da Turquia.
Internacional indica alvos no mercado
O Inter concluiu que as principais carências em seu elenco são pelo menos um zagueiro e um volante. Assim, mesmo que se encaixem como reforços da segunda posição, o clube gaúcho recuou nas tratativas com dois jogadores experientes: Fernando – que deixou o elenco Colorado depois de sofrer uma grave lesão no joelho direito em junho de 2025 – e Luiz Gustavo. Por sinal, a dupla já tem 38 anos.
O negócio com Luiz Gustavo dificilmente terá evolução. Já no outro caso, o Internacional considerou a pedida salarial de Fernando alta e vê o desfecho positivo como improvável. Vale ressaltar que o clube gaúcho ainda não descartou ambas as tratativas.
Apesar disso, uma das exigências do técnico Paulo Pezzolano é por um primeiro volante. Ao traçar o perfil ideal para qualificar o elenco, a preferência é por um jogador mais jovem para preencher a lacuna. Na zaga, outro candidato à contratação é o brasileiro Doria, que está no Atlas, do México.
