Internacional alinha empréstimo de Félix Torres junto ao Corinthians

Contratação de zagueiro é uma das prioridades do Colorado no mercado. Félix Tottes tem pouco espaço no Timão / Crédito: Jogada 10

O Internacional identificou que a zaga é uma das posições mais carentes do elenco, especialmente depois de vender Vitão para o Flamengo. Assim, o Colorado já iniciou as movimentações para qualificar o setor defensivo. Deste modo, sinalizou seu interesse no zagueiro Félix Torres. O clube gaúcho já alinhou o empréstimo do equatoriano até o final de 2026 com o Corinthians, com opção de compra. No entanto, não houve divulgação dos valores envolvidos no negócio. A diretoria dos dois clubes rapidamente concordaram em avançar nas tratativas pela necessidade do Inter em fechar com um zagueiro. Além do defensor não estar nos planos do Corinthians para esta temporada.