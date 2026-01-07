Inter de Milão vence o Parma fora de casa e abre vantagem na ponta do Italiano

Com gols de Dimarco e Thuram, Nerazzurri vencem por 2 a 0 no Ennio Tardini, chegando aos 42 pontos; já são quatro a mais que o Milan / Crédito: Jogada 10

A Inter de Milão aproveitou o tropeço do Napoli para abrir vantagem na liderança do Italiano. Jogando no Ennio Tardini, nesta quarta-feira (7/1), a equipe Nerazzurri bateu o Parma por 1 a 0, pela 19ª rodada da Serie A, ampliando a distância para seus perseguidores mais próximos. Dimarco, no primeiro tempo, marcou o gol da vitória. Com o resultado, o time de Cristian Chivu chega aos 42, ficando com quatro pontos a mais que o Milan, que ainda joga na rodada. O Parma, por sua vez, cai para a 15ª colocação, com 18 pontos. São apenas cinco a mais que o Hellas Verona, time que abre, então, a zona de rebaixamento da Serie A.

O primeiro tempo foi um verdadeiro bombardeio dos candidatos ao título. Afinal, foram 18 finalizações, sendo quatro no gol, além de 61% de posse de bola, mesmo na casa do adversário. O brasileiro Luis Henrique teve boa atuação, ajudando, dessa forma, na criação das jogadas de perigo. Outro brasuca que se destacou foi Carlos Augusto, jogando como zagueiro pela esquerda. Apesar da gigantesca pressão da Inter, o primeiro gol só saiu aos 42′, com Dimarco. Dúvida para começar o jogo por questão física, o ala esquerdo aproveitou sobra após cruzamento dele mesmo e, de direita, mandou rasteiro para o fundo do gol. Por marcação do assistente, o árbitro Andrea Colombo (ITA) anulou o tento. No entanto, após análise no VAR, viu-se que a condição era legal: gol válido. Na etapa final, a Inter arrefeceu os ânimos, já que tinha a vantagem no placar. No entanto, aos 23′, Sucic perdeu uma grande chance para fazer o segundo. Ele recebeu de Mkhitaryan, ficou na cara do gol e errou o alvo – talvez atrapalhado pela forte névoa em Parma. Na reta final, o time da casa partiu para cima em busca do empate. Sem sucesso.