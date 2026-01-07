Inter de Milão vence o Parma fora de casa e abre vantagem na ponta do Italiano

Inter de Milão vence o Parma fora de casa e abre vantagem na ponta do ItalianoCom gols de Dimarco e Thuram, Nerazzurri vencem por 2 a 0 no Ennio Tardini, chegando aos 42 pontos; já são quatro a mais que o Milan
A Inter de Milão aproveitou o tropeço do Napoli para abrir vantagem na liderança do Italiano. Jogando no Ennio Tardini, nesta quarta-feira (7/1), a equipe Nerazzurri bateu o Parma por 1 a 0, pela 19ª rodada da Serie A, ampliando a distância para seus perseguidores mais próximos.
Dimarco, no primeiro tempo, marcou o gol da vitória. Com o resultado, o time de Cristian Chivu chega aos 42, ficando com quatro pontos a mais que o Milan, que ainda joga na rodada. O Parma, por sua vez, cai para a 15ª colocação, com 18 pontos. São apenas cinco a mais que o Hellas Verona, time que abre, então, a zona de rebaixamento da Serie A.
Bombardeio da Inter de Milão e “quase” lei do ex
O primeiro tempo foi um verdadeiro bombardeio dos candidatos ao título. Afinal, foram 18 finalizações, sendo quatro no gol, além de 61% de posse de bola, mesmo na casa do adversário. O brasileiro Luis Henrique teve boa atuação, ajudando, dessa forma, na criação das jogadas de perigo. Outro brasuca que se destacou foi Carlos Augusto, jogando como zagueiro pela esquerda.
Apesar da gigantesca pressão da Inter, o primeiro gol só saiu aos 42′, com Dimarco. Dúvida para começar o jogo por questão física, o ala esquerdo aproveitou sobra após cruzamento dele mesmo e, de direita, mandou rasteiro para o fundo do gol. Por marcação do assistente, o árbitro Andrea Colombo (ITA) anulou o tento. No entanto, após análise no VAR, viu-se que a condição era legal: gol válido.
Na etapa final, a Inter arrefeceu os ânimos, já que tinha a vantagem no placar. No entanto, aos 23′, Sucic perdeu uma grande chance para fazer o segundo. Ele recebeu de Mkhitaryan, ficou na cara do gol e errou o alvo – talvez atrapalhado pela forte névoa em Parma. Na reta final, o time da casa partiu para cima em busca do empate. Sem sucesso.
E ainda haveria tempo para a lei do ex, aos 45+3′, aliás. Bonny, que entrara aos 40′, recebeu presente de Barella e, da cara do gol, tocou na saída de Corvi. Ele não comemorou em respeito, mas o gol não valeu por falta na origem do lance. Na saída da falta, a Inter insistiu e conseguiu o segundo: após lançamento fantástico de Barella, Thuram saiu livre na área e mandou para o barbante, fechando o caixão, no último lance da partida.
Próximos passos
O Parma, que só tem a Serie A pela frente, enfrenta uma mini maratona. Isso porque tem três jogos em um período de oito dias. Já no domingo (11/1), visita o Lecce, pela 20ª rodada. Depois, pega o Napoli – novamente fora de casa -, no dia 14. Quatro dias mais tarde, volta ao Ennio Tardini, quando enfrenta o Genoa.
Ao mesmo tempo, a Inter de Milão também enfrenta uma sequência dura de jogos. No domingo, recebe ninguém menos que o Napoli. Segue em casa para, no dia 14, receber o Lecce. Por fim, pega a Udinese, no dia 17. Três dias depois, ainda enfrenta o Arsenal, pela sétima e penúltima rodada da fase de Liga da Champions.
Jogos da 19ª rodada do Campeonato Italiano
Terça-feira (6/1)
Pisa 0x3 Como
Lecce 0x2 Roma
Sassuolo 0x3 Juventus
Quarta-feira (7/1)
Bologna 0x2 Atalanta
Napoli 2×2 Verona
Parma 0x2 Inter de Milão
Torino 1×2 Udinese
Lazio 2×2 Fiorentina
Quinta-feira (8/1)
Cremonese x Cagliari – 14h30
Milan x Genoa – 16h45
