Independente x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h15

Independente x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h15Tricolor busca a segunda vitória na competição e pode garantir a classificação para a segunda fase
Nesta quarta-feira (7), O São Paulo enfrenta o Independente-AP, às 15h (de Brasília), pela segunda rodada da Copinha 2026. O jogo acontecerá no estádio Walter Ribeiro, na cidade de Sorocaba, sede do grupo, localizada a cerca de 90 km da capital paulista. O jogo é válido pelo Grupo 19 da competição, que ainda conta com Maruinense (SE) e Real Soccer, time anfitrião.
A Voz do Esporte não marca touca e transmite a peleja, ao vivo, a partir de 14h15. Gabriel Belmonte tem as cordas vocais em dia para narrar a partida. Mas ele não está sozinho. Afinal, conta com uma dupla que brilha a cada dia no canal. A saber: o comentarista Adélio Guimarães e o intrépido repórter Will Ferreira.