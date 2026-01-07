Imagens inéditas mostram Samuel Lino em chá revelação do primeiro filho; vídeo

Imagens inéditas mostram Samuel Lino em chá revelação do primeiro filho; vídeoCamila Canuto, mãe do bebê, anunciou a gravidez nessa terça-feira (06) em vídeo solo nas redes sociais, sem qualquer menção ao jogador
A notícia da chegada de um filho entrou na vida de quem acompanha Samuel Lino nessa terça-feira (06) a partir de uma publicação feita por Camila Canuto nas redes sociais. Sem qualquer menção ou ligação com o jogador do Flamengo, a influenciadora digital anunciou a gravidez por meio de um vídeo e revelou que espera um menino.
Como mencionado, Camila divulgou a notícia através de um vídeo solo e citou um trecho bíblico na legenda: “Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi”, em referência a Jeremias 1:5. A publicação concentrou as primeiras reações públicas e chamou atenção justamente pela ausência de manifestações do atleta.
A primeira ligação pública com Lino ocorreu de forma indireta, nos comentários da publicação. Isso porque Vânia Dias, mãe do atacante, deixou uma mensagem demonstrando expectativa pela chegada no neto.
“Deus abençoe vocês. Ansiosa para sua chegada, príncipe da vovó”, escreveu. Vânia, porém, apagou o comentário pouco tempo depois ou ele foi removido.
Chá revelação
O tema ganhou novos desdobramentos quando o perfil Daily do Garotinho, especializado em fofocas, divulgou um vídeo exclusivo do chá revelação do casal, em outubro de 2025. O encontro reuniu pessoas íntimas dos pombinhos, que descobriram juntos o sexo da criança, com direito a selinho no final.
Apesar do registro, não existem informações oficiais sobre a relação do casal nem sobre como ocorrerá a criação do bebê. Os dois também não mantêm publicações conjuntas nas redes sociais.
EXCLUSIVO! Recebemos com exclusividade um vídeo do chá revelação de Camila Canuto e Samuel Lino. O chá aconteceu em outubro pic.twitter.com/6KGHwIexOO
— Daily do Garotinho (@dailygarotinho) January 7, 2026
Samuel Lino no Flamengo
Samu, como ficou conhecido desde sua chegada ao Rio, assinou com o Rubro-Negro em julho, após negociação com o Atlético de Madrid. O Flamengo desembolsou 22 milhões de euros (cerca de R$ 143 milhões à época), além de bônus previsos em contrato, para tê-lo em seu plantel.
Na temporada, o atacante participou das campanhas dos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. Ao longo do ano, atuou em 31 partidas, marcou quatro gols e distribuiu cinco assistências.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidadeAceitar