Imagens inéditas mostram Samuel Lino em chá revelação do primeiro filho; vídeo

Camila Canuto, mãe do bebê, anunciou a gravidez nessa terça-feira (06) em vídeo solo nas redes sociais, sem qualquer menção ao jogador

A notícia da chegada de um filho entrou na vida de quem acompanha Samuel Lino nessa terça-feira (06) a partir de uma publicação feita por Camila Canuto nas redes sociais. Sem qualquer menção ou ligação com o jogador do Flamengo, a influenciadora digital anunciou a gravidez por meio de um vídeo e revelou que espera um menino.

Como mencionado, Camila divulgou a notícia através de um vídeo solo e citou um trecho bíblico na legenda: “Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi”, em referência a Jeremias 1:5. A publicação concentrou as primeiras reações públicas e chamou atenção justamente pela ausência de manifestações do atleta.

A primeira ligação pública com Lino ocorreu de forma indireta, nos comentários da publicação. Isso porque Vânia Dias, mãe do atacante, deixou uma mensagem demonstrando expectativa pela chegada no neto.

“Deus abençoe vocês. Ansiosa para sua chegada, príncipe da vovó”, escreveu. Vânia, porém, apagou o comentário pouco tempo depois ou ele foi removido.