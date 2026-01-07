iFood renova como patrocinador oficial da Kings League no Brasil

O novo contrato contempla as três competições da Kings League previstas para este ano. Neste caso a Kings World Cup Nations 2026, que está sendo disputada no Brasil até o dia 17 de janeiro, além da Kings League Brazil e da Kings Cup Brazil, ambas ainda sem datas confirmadas.

O iFood anunciou a renovação do seu acordo de patrocínio com a Kings League no Brasil e com a CazéTV para as transmissões da competição que tem ganhado espaço entre as novas gerações por seu formato dinâmico e propostas criativas dentro e fora de campo.

Com a renovação, a marca seguirá com forte presença visual nos eventos. O iFood estará exposto nos painéis de LED da Trident Arena, em Guarulhos, no momento de início e reinício das partidas. Além disso, vai aparecer na contagem regressiva do sinal internacional de transmissão. O acordo também garante inserções comerciais durante as transmissões da CazéTV.

“Como a primeira empresa a patrocinar a Kings League no Brasil, estabelecemos desde o início uma conexão que se alinha perfeitamente com nossa marca. A renovação do patrocínio confirma o sucesso dessa parceria pioneira, que reforçou nosso DNA inovador e nos permitiu trazer novos formatos e aproveitar oportunidades em todos os pontos de contato com o público”, afirmou Renata Lamarco, diretora de marketing do iFood.

Aproximação com o público jovem da Kings League

A continuidade da parceria reforça o posicionamento do iFood junto às novas gerações, um dos principais objetivos da marca ao investir na Kings League. No primeiro ano como patrocinadora da Kings League Brazil, ações icônicas marcaram a presença da empresa. Destaque para a final da edição 2025, quando a bola da partida decisiva foi entregue em campo por meio de um drone.

O movimento faz parte de uma estratégia mais ampla do iFood no esporte e no entretenimento. Afinal, em dezembro, a empresa fechou um acordo inédito de patrocínio com a CBF, com duração de dois anos. O patrocínio abrange as seleções masculinas e femininas, tanto profissionais quanto das categorias de base. Além disso, a marca renovou recentemente sua parceria com a CazéTV, tornando-se patrocinadora oficial das transmissões da Copa do Mundo da Fifa de 2026.