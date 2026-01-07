Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

iFood renova como patrocinador oficial da Kings League no Brasil

Marca seguirá presente nas competições da modalidade em 2026 e amplia estratégia de conexão com o público jovem
O iFood anunciou a renovação do seu acordo de patrocínio com a Kings League no Brasil e com a CazéTV para as transmissões da competição que tem ganhado espaço entre as novas gerações por seu formato dinâmico e propostas criativas dentro e fora de campo.

O novo contrato contempla as três competições da Kings League previstas para este ano. Neste caso a Kings World Cup Nations 2026, que está sendo disputada no Brasil até o dia 17 de janeiro, além da Kings League Brazil e da Kings Cup Brazil, ambas ainda sem datas confirmadas.

Com a renovação, a marca seguirá com forte presença visual nos eventos. O iFood estará exposto nos painéis de LED da Trident Arena, em Guarulhos, no momento de início e reinício das partidas. Além disso, vai aparecer na contagem regressiva do sinal internacional de transmissão. O acordo também garante inserções comerciais durante as transmissões da CazéTV.

“Como a primeira empresa a patrocinar a Kings League no Brasil, estabelecemos desde o início uma conexão que se alinha perfeitamente com nossa marca. A renovação do patrocínio confirma o sucesso dessa parceria pioneira, que reforçou nosso DNA inovador e nos permitiu trazer novos formatos e aproveitar oportunidades em todos os pontos de contato com o público”, afirmou Renata Lamarco, diretora de marketing do iFood.

Aproximação com o público jovem da Kings League

A continuidade da parceria reforça o posicionamento do iFood junto às novas gerações, um dos principais objetivos da marca ao investir na Kings League. No primeiro ano como patrocinadora da Kings League Brazil, ações icônicas marcaram a presença da empresa. Destaque para a final da edição 2025, quando a bola da partida decisiva foi entregue em campo por meio de um drone.

O movimento faz parte de uma estratégia mais ampla do iFood no esporte e no entretenimento. Afinal, em dezembro, a empresa fechou um acordo inédito de patrocínio com a CBF, com duração de dois anos. O patrocínio abrange as seleções masculinas e femininas, tanto profissionais quanto das categorias de base. Além disso, a marca renovou recentemente sua parceria com a CazéTV, tornando-se patrocinadora oficial das transmissões da Copa do Mundo da Fifa de 2026.

Aliás, a relação entre iFood e CazéTV teve início em 2022, durante a Copa do Mundo, quando a empresa se tornou a primeira patrocinadora das transmissões de jogos nas redes sociais. Desde então, a parceria acumulou projetos de grande repercussão. Casos da Copa do Mundo Feminina, as Olimpíadas de Paris e a Copa do Mundo de Clubes de 2025.

