iFood renova como patrocinador oficial da Kings League no Brasil

iFood renova como patrocinador oficial da Kings League no BrasilMarca seguirá presente nas competições da modalidade em 2026 e amplia estratégia de conexão com o público jovem
O iFood anunciou a renovação do seu acordo de patrocínio com a Kings League no Brasil e com a CazéTV para as transmissões da competição que tem ganhado espaço entre as novas gerações por seu formato dinâmico e propostas criativas dentro e fora de campo.
O novo contrato contempla as três competições da Kings League previstas para este ano. Neste caso a Kings World Cup Nations 2026, que está sendo disputada no Brasil até o dia 17 de janeiro, além da Kings League Brazil e da Kings Cup Brazil, ambas ainda sem datas confirmadas.
Com a renovação, a marca seguirá com forte presença visual nos eventos. O iFood estará exposto nos painéis de LED da Trident Arena, em Guarulhos, no momento de início e reinício das partidas. Além disso, vai aparecer na contagem regressiva do sinal internacional de transmissão. O acordo também garante inserções comerciais durante as transmissões da CazéTV.
“Como a primeira empresa a patrocinar a Kings League no Brasil, estabelecemos desde o início uma conexão que se alinha perfeitamente com nossa marca. A renovação do patrocínio confirma o sucesso dessa parceria pioneira, que reforçou nosso DNA inovador e nos permitiu trazer novos formatos e aproveitar oportunidades em todos os pontos de contato com o público”, afirmou Renata Lamarco, diretora de marketing do iFood.
Aproximação com o público jovem da Kings League
A continuidade da parceria reforça o posicionamento do iFood junto às novas gerações, um dos principais objetivos da marca ao investir na Kings League. No primeiro ano como patrocinadora da Kings League Brazil, ações icônicas marcaram a presença da empresa. Destaque para a final da edição 2025, quando a bola da partida decisiva foi entregue em campo por meio de um drone.
O movimento faz parte de uma estratégia mais ampla do iFood no esporte e no entretenimento. Afinal, em dezembro, a empresa fechou um acordo inédito de patrocínio com a CBF, com duração de dois anos. O patrocínio abrange as seleções masculinas e femininas, tanto profissionais quanto das categorias de base. Além disso, a marca renovou recentemente sua parceria com a CazéTV, tornando-se patrocinadora oficial das transmissões da Copa do Mundo da Fifa de 2026.
Aliás, a relação entre iFood e CazéTV teve início em 2022, durante a Copa do Mundo, quando a empresa se tornou a primeira patrocinadora das transmissões de jogos nas redes sociais. Desde então, a parceria acumulou projetos de grande repercussão. Casos da Copa do Mundo Feminina, as Olimpíadas de Paris e a Copa do Mundo de Clubes de 2025.
