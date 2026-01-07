Hulk, Rodrygo, Memphis Depay, Jake Paul e mais: astros celebram conquistas de Neymar

Camisa 10 assinou a renovação com o Santos nessa terça-feira (6) e, de quebra, viralizou após exibir sua frota luxuosa nas redes sociais / Crédito: Jogada 10

A publicação de Neymar exibindo sua frota de luxo ganhou ampla repercussão nas redes sociais nessa terça-feira (06) e esteve entre os temas mais comentados do dia no ambiente digital. A postagem chamou atenção não apenas pelos valores envolvidos, mas também pela reação imediata de atletas, ex-jogadores e personalidades de diferentes áreas.

Mesmo com comentários restritos, o jogador manteve aberta a interação com perfis em comum. Surgiram no espaço manifestações de nomes como Rodrygo Goes, Hulk e Jake Paul — que celebraram as conquistas do camisa 10 do Santos. Até o futsal marcou presença na repercussão, com Falcão utilizando emojis de surpresa aos veículos exibidos pelo jogador. Fred, ídolo do Fluminense, adotou um tom bem-humorado ao comentar a publicação: “Só faltou a boiada lá atrás ser black angus”, escreveu. O camisa 10 respondeu à brincadeira, mantendo a interação. Já Memphis Depay deixou apenas emojis — com mais de 15 mil curtidas —, enquanto André Carillo, companheiro do holandês no Corinthians, também participou. Rodrygo Goes, colega de Seleção Brasileira, destacou a liderança do jogador para atingir tal feito. Hulk reforçou o tom elogioso ao afirmar: “Deus abençoe cada dia mais e mais! Você merece tudo isso, irmão”.

Os ex-jogadores Denílson e Bebeto, ambos com trajetória marcante no futebol brasileiro, também reagiram à publicação. “Conquistado com teu suor. Aí é ainda mais incrível”, escreveu o agora comentarista da Globo. Repercussão fora do futebol A publicação ultrapassou o universo do futebol e alcançou Jake Paul. Um dos principais nomes da luta na atualidade, elogiou o feito do astro santista com uma mensagem “Incrivelmente difícil”. O brasileiro, por sua vez, respondeu ao boxeador com emojis de fogo.