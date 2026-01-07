Hulk, Rodrygo, Memphis Depay, Jake Paul e mais: astros celebram conquistas de Neymar

Hulk, Rodrygo, Memphis Depay, Jake Paul e mais: astros celebram conquistas de NeymarCamisa 10 assinou a renovação com o Santos nessa terça-feira (6) e, de quebra, viralizou após exibir sua frota luxuosa nas redes sociais
A publicação de Neymar exibindo sua frota de luxo ganhou ampla repercussão nas redes sociais nessa terça-feira (06) e esteve entre os temas mais comentados do dia no ambiente digital. A postagem chamou atenção não apenas pelos valores envolvidos, mas também pela reação imediata de atletas, ex-jogadores e personalidades de diferentes áreas.
Mesmo com comentários restritos, o jogador manteve aberta a interação com perfis em comum. Surgiram no espaço manifestações de nomes como Rodrygo Goes, Hulk e Jake Paul — que celebraram as conquistas do camisa 10 do Santos. Até o futsal marcou presença na repercussão, com Falcão utilizando emojis de surpresa aos veículos exibidos pelo jogador.
Fred, ídolo do Fluminense, adotou um tom bem-humorado ao comentar a publicação: “Só faltou a boiada lá atrás ser black angus”, escreveu. O camisa 10 respondeu à brincadeira, mantendo a interação. Já Memphis Depay deixou apenas emojis — com mais de 15 mil curtidas —, enquanto André Carillo, companheiro do holandês no Corinthians, também participou.
Rodrygo Goes, colega de Seleção Brasileira, destacou a liderança do jogador para atingir tal feito. Hulk reforçou o tom elogioso ao afirmar: “Deus abençoe cada dia mais e mais! Você merece tudo isso, irmão”.
Os ex-jogadores Denílson e Bebeto, ambos com trajetória marcante no futebol brasileiro, também reagiram à publicação. “Conquistado com teu suor. Aí é ainda mais incrível”, escreveu o agora comentarista da Globo.
Repercussão fora do futebol
A publicação ultrapassou o universo do futebol e alcançou Jake Paul. Um dos principais nomes da luta na atualidade, elogiou o feito do astro santista com uma mensagem “Incrivelmente difícil”. O brasileiro, por sua vez, respondeu ao boxeador com emojis de fogo.
Frota de luxo de Neymar
A publicação serviu como vitrine para uma frota que reúne alguns dos bens mais valiosos do jogador. Entre eles está uma réplica do Batmóvel, inspirada no veículo usado pelo personagem Batman no primeiro filme da saga. O carro supera os 500 cavalos de potência e permanece na mansão do jogador em Mangaratiba, no interior do Rio de Janeiro.
A frota aérea também chama atenção pelos valores envolvidos. O jato executivo de Neymar, todo preto e personalizado com suas iniciais, pertence ao modelo Dassault Falcon 900LX. A aeronave conta com três motores, autonomia de quase 9 mil quilômetros e valor estimado em cerca de R$ 250 milhões.
Já o helicóptero utilizado com frequência pelo jogador refere-se a um Airbus H145, avaliado em cerca de R$ 52 milhões. O modelo em questão apresenta acabamento preto e símbolos do Batman na parte interna, com capacidade para nove passageiros.
