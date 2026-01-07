Grêmio faz contato por Almada, do Atlético de Madrid

De acordo com a informação, Thiago Almada só deixará o Atlético em definitivo, e apenas mediante uma proposta que gire em torno de 20 milhões de euros (R$ 125,9 milhões) por 50% dos direitos econômicos do jogador. O argentino, aliás, foi um dos destaques no Botafogo na conquista da Libertadores e Campeonato Brasileiro.

Depois do Atlético de Madrid colocar Thiago Almada na lista de transferências, alguns clubes começaram a se movimentar nos bastidores. Um deles foi o Grêmio , que fez contatos com o clube espanhol e manifestou interesse em contar com o meia argentino por empréstimo, com opção de compra. A informação é do “Uol”.

Na atual temporada, Thiago Almada disputou 16 dos 26 jogos do Atlético de Madrid. Recentemente, perdeu espaço para nomes como Baena e Nico González, além de Giuliano Simeone, filho do técnico Diego Simeone. Assim, o clube espanhol entende que não é bom ter um jogador com potencial sem receber oportunidades e vê uma boa possibilidade de lucrar.

Thiago Almada é monitorado por clubes do futebol inglês, mas ainda não recebeu nenhuma proposta. A expectativa, no entanto, é que as ofertas apareçam nos próximos dias. Revelado no Vélez Sarsfield, da Argentina, o jogador de 24 anos já teve passagens pelo Atlanta United, dos Estados Unidos, além do Botafogo, em 2024. No Atlético de Madrid, soma dois gols e uma assistência em 16 jogos.