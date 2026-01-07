Gasperini vive tensão nos bastidores e pode deixar a Roma ainda nesta temporada

Desentendimento com diretor esportivo e impasse no mercado colocam futuro do técnico em dúvida mesmo com bom início de trabalho

Gian Piero Gasperini decidiu aceitar o desafio de trabalhar na capital italiana no último verão europeu após nove temporadas seguidas à frente da Atalanta e, apesar de um início considerado positivo na Roma, o treinador pode deixar o clube ainda antes do fim da temporada.

De acordo com a ‘Gazzetta dello Sport’, o principal motivo seria o desgaste na relação entre Gasperini e o diretor esportivo Ricky Massara. Os dois não têm boa sintonia e divergem sobre as prioridades do clube no mercado de transferências de janeiro. Mesmo tendo sido indicado por Claudio Ranieri, hoje conselheiro da Roma, a situação já fugiu do controle interno.

O impasse vem desde o início da temporada. No meio do ano, Gasperini pediu a contratação de Jadon Sancho, por empréstimo do Manchester United, e de Fábio Silva, então no Wolverhampton. Nenhuma das negociações avançou, e o técnico acabou recebendo Ferguson e Bailey, ambos por empréstimo. Agora, os nomes desejados são Raspadori e Zirkzee. Já Fullkrug e Gudmundsson foram descartados pelo treinador, mas Massara ainda não conseguiu fechar acordo por reforços.

Ainda segundo o jornal italiano, uma reunião está marcada para esta quarta-feira (7) em Trigoria, com a presença do presidente Dan Friedkin. O objetivo é reduzir a tensão nos bastidores. Gasperini quer entender quais são os planos do clube a curto e longo prazo, já que não tem recebido as contratações que considera fundamentais para o restante da temporada.

Momento da Roma sob o comando de Gasperini

Em campo, a situação da Roma segue aberta. A equipe ocupa atualmente a quinta colocação do Campeonato Italiano, somente três pontos atrás da líder Inter de Milão, embora com dois jogos a mais. Além disso, na Liga Europa, o time está em zona de classificação e briga por uma vaga direta nas oitavas de final.