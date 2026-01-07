Gabriel Grando renova contrato com o Grêmio; veja tempo de contrato

Goleiro teve pouco espaço no ano passado, mas deve iniciar a temporada 2026 à frente do experiente Thiago Volpi

O Grêmio anunciou a renovação de contrato com Gabriel Grando. O goleiro, que tinha vínculo somente até outubro deste ano, ficará ligado ao Imortal até dezembro de 2029.

O arqueiro, de 25 anos, tinha prorrogação de contrato alinhada desde a semana passada. A nova diretoria do Grêmio sempre demonstrou interesse em ficar mais tempo com o jogador. Contudo, em meio às negociações, recebeu uma oferta pelo cria da base.

LEIA MAIS: Grêmio faz contato por Almada, do Atlético de Madrid

Em maio, o Palmeiras tentou a contratação de Gabriel Grando. No entanto, a antiga diretoria, capitaneada pelo então presidente Alberto Guerra, resistiu às investidas. Em seguida, tentou renovar com o goleiro, que recusou a oferta do Tricolor.

Na ocasião, o arqueiro argumentou que gostaria de ter mais minutos em campo, o que não vinha conseguindo por conta da titularidade de Thiago Volpi. Agora, a situação parece ter se invertido.