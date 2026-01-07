Gabriel Grando renova contrato com o Grêmio; veja tempo de contrato

Gabriel Grando renova contrato com o Grêmio; veja tempo de contratoGoleiro teve pouco espaço no ano passado, mas deve iniciar a temporada 2026 à frente do experiente Thiago Volpi
O Grêmio anunciou a renovação de contrato com Gabriel Grando. O goleiro, que tinha vínculo somente até outubro deste ano, ficará ligado ao Imortal até dezembro de 2029.
O arqueiro, de 25 anos, tinha prorrogação de contrato alinhada desde a semana passada. A nova diretoria do Grêmio sempre demonstrou interesse em ficar mais tempo com o jogador. Contudo, em meio às negociações, recebeu uma oferta pelo cria da base.
LEIA MAIS: Grêmio faz contato por Almada, do Atlético de Madrid
Em maio, o Palmeiras tentou a contratação de Gabriel Grando. No entanto, a antiga diretoria, capitaneada pelo então presidente Alberto Guerra, resistiu às investidas. Em seguida, tentou renovar com o goleiro, que recusou a oferta do Tricolor.
Na ocasião, o arqueiro argumentou que gostaria de ter mais minutos em campo, o que não vinha conseguindo por conta da titularidade de Thiago Volpi. Agora, a situação parece ter se invertido.
Afinal, com a chegada de Luis Castro, Grando sai na frente de Volpi neste início de temporada. Dessa maneira, até uma possível saída do experiente goleiro não está totalmente descartada.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.