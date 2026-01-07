Fluminense mantém interesse em Hulk mesmo após posicionamento do atacante

Tricolor entende que negociações não estão encerradas, segue em contato com agentes e monitora situação entre jogador e Galo

O Fluminense, aliás, segue em contato com os representantes e mantém a expectativa de tê-lo caso a novela com o Galo ganhe novos capítulos.

O Fluminense ainda não desistiu da contratação do atacante Hulk, do Atlético, mesmo após posicionamento do jogador nas redes sociais . A diretoria tricolor entende que a mensagem do atleta, na última terça-feira (6), não foi um ponto final nas tratativas e vai acompanhar o imbróglio entre o artilheiro e o Galo. A informação inicial é do “ge”.

Hulk é o plano A para o ataque do time tricolor para 2026. O contrato do Tricolor para o atacante é até o final de 2027. O vínculo teria prazo fixo, sem cláusula de renovação automática. O atacante aprovou a oferta e a enxeegou como positiva esportivamente.

O Atlético-MG, porém, não deseja abrir mão de receber uma compensação financeira por Hulk. Entretanto, o clima ruim entre as partes pode mudar o cenário. O Galo sabe que o atacante não vai renovar o contrato e, com isso, ele pode assinar um pré-contrato no meio do ano. Ou seja, sairá de graça do mesmo jeito.

Hulk no Galo

Hulk chegou Atlético em 29 de janeiro de 2021 para se tornar um dos maiores ídolos do clube. São 289 jogos com a camisa do Galo, 135 gols com a camisa alvinegra e oito títulos conquistados como atleticano. Foram eles: Campeonato Brasileiro (2021), Copa do Brasil (2021), Supercopa do Brasil (2022) e Campeonato Mineiro (2021, 2022, 2023, 2024 e 2025).

Em 2025, contudo, Hulk viveu altos e baixos. Apesar de ter marcado 21 gols e dado oito assistências na temporada em 61 jogos oficiais, o atacante chegou a ser reserva com o técnico argentino Jorge Sampaoli.