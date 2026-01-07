Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense cobra indenização do Peñarol por Terans

Meia sofreu grave lesão no tendão de Aquiles
O Fluminense tem um imbróglio para resolver fora dos gramados logo no início da temporada. Afinal, o Tricolor cobra uma indenização do Peñarol, do Uruguai, que devolveu o meia Terans lesionado, de acordo com o “ge”. O jogador sofreu uma grave lesão no tendão de Aquiles e ainda tem mais dois meses de recuperação. Ele, aliás, já está no Rio de Janeiro, segundo apurou o Jogada10.

A diretoria tricolor exige que o clube uruguaio pague os vencimentos até a plena recuperação do jogador, mas ainda não recebeu nenhuma resposta. No retorno ao Rio de Janeiro, Terans realizou exames médicos e foi avaliado pelo departamento médico do Fluminense, que definiu um plano de recuperação. Dessa forma, a diretoria tricolor cobra o pagamento dos vencimentos nos próximos dois meses.

A Lei Pelé e a Lei Geral do Esporte estabelecem que o clube que contratou o atleta por empréstimo é o responsável pela recuperação e pelo pagamento dos vencimentos durante o período do empréstimo. Dessa forma, o Fluminense pede que o Peñarol cumpra a lei e aguarda uma resposta nos próximos dias.

O Fluminense contratou Terans em janeiro de 2024 por R$ 14 milhões junto ao Pachuca, do México. O jogador, no entanto, não se firmou e atuou apenas em 17 jogos, tendo feito um gol e contribuído com uma assistência. Em 2025, foi emprestado para o Peñarol, onde disputou 29 jogos, fez sete gols e cinco assistências.

