Fluminense cobra indenização do Peñarol por Terans

O Fluminense tem um imbróglio para resolver fora dos gramados logo no início da temporada. Afinal, o Tricolor cobra uma indenização do Peñarol, do Uruguai, que devolveu o meia Terans lesionado, de acordo com o “ge”. O jogador sofreu uma grave lesão no tendão de Aquiles e ainda tem mais dois meses de recuperação. Ele, aliás, já está no Rio de Janeiro, segundo apurou o Jogada10.

A diretoria tricolor exige que o clube uruguaio pague os vencimentos até a plena recuperação do jogador, mas ainda não recebeu nenhuma resposta. No retorno ao Rio de Janeiro, Terans realizou exames médicos e foi avaliado pelo departamento médico do Fluminense, que definiu um plano de recuperação. Dessa forma, a diretoria tricolor cobra o pagamento dos vencimentos nos próximos dois meses.