Fluminense cobra indenização do Peñarol por Terans

Fluminense cobra indenização do Peñarol por TeransMeia sofreu grave lesão no tendão de Aquiles
O Fluminense tem um imbróglio para resolver fora dos gramados logo no início da temporada. Afinal, o Tricolor cobra uma indenização do Peñarol, do Uruguai, que devolveu o meia Terans lesionado, de acordo com o “ge”. O jogador sofreu uma grave lesão no tendão de Aquiles e ainda tem mais dois meses de recuperação. Ele, aliás, já está no Rio de Janeiro, segundo apurou o Jogada10.
A diretoria tricolor exige que o clube uruguaio pague os vencimentos até a plena recuperação do jogador, mas ainda não recebeu nenhuma resposta. No retorno ao Rio de Janeiro, Terans realizou exames médicos e foi avaliado pelo departamento médico do Fluminense, que definiu um plano de recuperação. Dessa forma, a diretoria tricolor cobra o pagamento dos vencimentos nos próximos dois meses.
A Lei Pelé e a Lei Geral do Esporte estabelecem que o clube que contratou o atleta por empréstimo é o responsável pela recuperação e pelo pagamento dos vencimentos durante o período do empréstimo. Dessa forma, o Fluminense pede que o Peñarol cumpra a lei e aguarda uma resposta nos próximos dias.
O Fluminense contratou Terans em janeiro de 2024 por R$ 14 milhões junto ao Pachuca, do México. O jogador, no entanto, não se firmou e atuou apenas em 17 jogos, tendo feito um gol e contribuído com uma assistência. Em 2025, foi emprestado para o Peñarol, onde disputou 29 jogos, fez sete gols e cinco assistências.
