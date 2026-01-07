Flamengo recebe sondagem de clube inglês por Léo Pereira

O Flamengo não pretende se desfazer de nenhum jogador considerado titular. Léo Pereira, aliás, é considerado peça-chave pelo técnico Filipe Luís. Na última temporada, o zagueiro disputou 63 dos 78 jogos, marcou cinco gols e deu uma assistência. Dessa forma, se tornou a principal referência do sistema defensivo, mesmo em meio a nomes experientes como Danilo e Alex Sandro.

Um dos pilares do Flamengo , Léo Pereira recebeu sondagens do exterior. O West Ham, da Inglaterra, e o Cruz Azul, do México, buscaram informações sobre o zagueiro. Contudo, o Rubro-Negro não aceitou abrir conversas e conta com o jogador para a próxima temporada, de acordo com o jornalista Venê Casagrande.

No planejamento para a próxima temporada, o técnico Filipe Luís deseja ter dois titulares por posição. Na zaga, Léo Pereira é o titular pelo lado esquerdo. Recentemente, o Rubro-Negro contratou Vitão, do Internacional. Além disso, o sistema defensivo também conta com Léo Ortiz e Danilo, que atuam pelo lado direito.

Não é a primeira vez que o West Ham demonstra interesse em um jogador do Flamengo. Em 2024, o West Ham tentou a contratação do zagueiro Fabrício Bruno, que recusou a oferta. Depois, o defensor acertou com o Cruzeiro.

Contratado em 2020, Léo Pereira soma 280 jogos, 17 gols e seis assistências pelo Flamengo. O zagueiro conquistou quatro títulos estaduais, duas Libertadores, duas Copas do Brasil, dois Brasileiros, duas Supercopas do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.

