Flamengo pode negociar Victor Hugo com o Atlético-MG

Volante, que está no Santos por empréstimo até junho, pode ir em definitivo do Fla para o Galo; jogador já trabalhou com Sampaoli / Crédito: Jogada 10

O volante Victor Hugo pode estar de saída do Santos. Afinal, o Flamengo, dono de seus direitos, conversa com o Atlético-MG para uma possível transação em definitivo. Atualmente, o jogador de 21 anos tem contrato de empréstimo com o Peixe até junho de 2026. Dessa forma, segundo informações do “ge” desta quarta-feira (7/1), o Galo pagaria um valor (não divulgado), por parte dos direitos econômicos do atleta. O restante seguiria com o Fla, clube que o revelou. Ele surgiu em 2022 após realizar a base praticamente completa na Gávea.