Flamengo pode negociar Victor Hugo com o Atlético-MG

Flamengo pode negociar Victor Hugo com o Atlético-MGVolante, que está no Santos por empréstimo até junho, pode ir em definitivo do Fla para o Galo; jogador já trabalhou com Sampaoli
O volante Victor Hugo pode estar de saída do Santos. Afinal, o Flamengo, dono de seus direitos, conversa com o Atlético-MG para uma possível transação em definitivo. Atualmente, o jogador de 21 anos tem contrato de empréstimo com o Peixe até junho de 2026.
Dessa forma, segundo informações do “ge” desta quarta-feira (7/1), o Galo pagaria um valor (não divulgado), por parte dos direitos econômicos do atleta. O restante seguiria com o Fla, clube que o revelou. Ele surgiu em 2022 após realizar a base praticamente completa na Gávea.
Em 2025, Victor Hugo realizou apenas nove jogos, sendo seis como titular, no período na Vila Belmiro. O Peixe detém preferência em caso de venda, o que significa que o Flamengo precisa avisar ao time santista sobre a proposta dos mineiros.
Vale lembrar que o volante já trabalhou com Jorge Sampaoli, atual treinador do Atlético. Foi durante passagem do comandante no Rubro-Negro, em 2023. Tal ano representa a temporada com mais partidas de Victor Hugo como profissional: 46. Em 2025, perdeu espaço e jogou 22 partidas, saindo por empréstimo para o Goztepe, da Turquia. Retornou em 2025 e, sem chances na equipe principal, foi, assim, para o Santos.