Flamengo e São Paulo negociam por Marcos Antônio e Allan

Sequência das conversas, porém, ficará apenas para a próxima quarta (14/1), quando presidente tricolor pode sofrer impeachment

No entanto, segundo informações desta quarta-feira (7/1) do jornalista Venê Casagrande, a troca está em compasso de espera. Isso ocorre porque o presidente do São Paulo, Julio Casares, está em processo de impeachment, com a votação marcada para a próxima quarta (14/1).

O mercado da bola não para no futebol brasileiro. Flamengo e São Paulo, afinal, tratam uma possível troca de volantes, com Allan e Marcos Antônio sendo os nomes envolvidos. Enquanto o primeiro pode desembarcar em São Paulo, o segundo pode fazer o caminho inverso, indo jogar no Rio de Janeiro.

Assim, o diretor do time Paulista, Rui Costa, só definirá a situação após tal data. Marcos Antônio teve ano de destaque em 2025 e, caso saia, pode haver repercussão negativa entre os torcedores. Por bater metas estipuladas, o São Paulo exerceu a obrigação de compra do volante junto a Lazio, pagando 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 28,3 milhões no câmbio atual) por 80% de seus direitos. Contratado por empréstimo em 2024, ele realizou 14 jogos no primeiro ano e mais 43 na temporada seguinte, contribuindo com seis assistências.

Já Allan, sem espaço no Flamengo, vê com bons olhos um empréstimo ao Tricolor. Apesar das conversas já adiantadas, a tendência é que a negociação só chegue a uma conclusão após a votação do possível impeachment de Casares. O volante, contratado em 2023 junto ao Atlético-MG, nunca conseguiu se firmar na equipe rubro-negra.