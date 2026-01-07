Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo anuncia transferência de Viña ao River Plate

Lateral-esquerdo de 29 anos assina por empréstimo com equipe argentina, que terá opção de compra no contrato acordado
O Flamengo anunciou nesta quarta-feira (7/1) a transferência por empréstimo do lateral-esquerdo Matías Viña ao River Plate (ARG). Segundo a divulgação do rubro-negro, o vínculo do jogador de 29 anos será até dezembro de 2026.

No entanto, o acordo prevê uma cláusula de compra obrigatória condicionada ao cumprimento de metas estabelecidas em contrato. Viña, aliás, possui vínculo com o Flamengo até 2028. O clube, porém, não divulgou os valores da transação.

Especula-se que a obrigação de compra seja no valor de 5 milhões de dólares (R$ 27,1 milhões, na cotação atual) por 100% dos direitos econômicos. Essa compra seria caso o lateral jogue 50% dos jogos pelo clube argentino. A informação dos valores é da “ESPN”.

Além disso, o River Plate ainda pagará cerca de 500 mil dólares (R$ 2,7 milhões) ao Flamengo pelo empréstimo de Viña. Os Millonarios venceram a concorrência do Besiktas (TUR) pelo lateral. Em 2025, Viña teve poucas oportunidades: disputou apenas dez partidas oficiais.

Lesões prolongadas atrapalharam sua sequência e reduziram seu espaço no elenco. Ao todo, ele atuou em 32 partidas, com apenas um gol e duas assistências. Apesar dos recorrentes problemas físicos, o lateral uruguaio está recuperado e em plenas condições de jogo. Desse modo, ele poderá ser aproveitado imediatamente pelo técnico Marcelo Gallardo. Em 2026, o River não jogará a Libertadores, e sim a Copa Sul-Americana, torneio em que se sagrou campeão em 2014.

