Evanilson brilha e Bournemouth vence o Tottenham na Premier League

Brasileiro chega a 50 jogos na liga, anota seu quarto gol na temporada e lidera vitória por 3 a 2 que encerra jejum de 12 rodadas

Em sua 50ª aparição na Premier League, o atacante brasileiro Evanilson balançou a rede pelo segundo jogo consecutivo. Após marcar para cima do Arsenal na última rodada, o Tottenham foi a vítima da vez. Nesta quarta-feira (07), o Bournemouth venceu, em casa, a equipe londrina por 3 a 2, voltando a vencer depois de 12 rodadas. Com a vitória, o clube assume a 15ª posição.

Além disso, Evanilson chegou ao seu quarto gol na temporada, todos contra times do Big Six (Tottenham 2x, Arsenal e Manchester United).

Os visitantes abriram o placar logo no começo do jogo. Aos 5 minutos, Mathys Tel driblou o zagueiro e chutou de direita no canto do gol. Porém, a vantagem não durou muito. Evanilson recebeu um cruzamento do inglês Tavernier e mandou de cabeça para o gol. A virada veio ainda no primeiro tempo com o jovem francês Eli Kroupi. Dos pés de João Palhinha veio o empate dos Spurs, com um belo gol de bicicleta. O que parecia ser o placar final foi surpreendido pelo gol de Antoine Semenyo, ao apagar das luzes.

Evanilson comemora a vitória e analisa o próximo duelo:

“Hoje foi uma noite muito especial. Chegar a uma marca de 50 jogos na maior liga do mundo não é para qualquer um. Mas, sinto ainda mais felicidade por ajudar nessa vitória na frente dos nossos torcedores. Estamos vindo de uma sequência negativa de resultados, então a gente precisa usar essa partida como exemplo para o resto da temporada. Não desistimos em nenhum momento e, graças a Deus, fomos recompensados. O objetivo é levar isso para o próximo duelo pela Copa da Inglaterra. Tenho certeza de que chegaremos focados e preparados para garantir essa classificação fora de casa”, disse.

O Bournemouth volta a campo no próximo sábado (10) para enfrentar, fora de casa, o Newcastle pela terceira rodada da Copa da Inglaterra. Na Premier League, o próximo adversário é o Brighton, no dia 19.