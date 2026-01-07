Estrela de Março x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h45

Estrela de Março x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h45Glorioso joga sabendo se terá a chance de se classificar nesta rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior
Depois de um magro score na estreia, o Botafogo volta a campo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta quarta-feira (7), às 21h30, o Mais Tradicional defronta o Estrela de Março, em Taubaté, pelo Grupo 22 da competição nacional. O Glorioso, mesmo com o 1 a 0 sobre o Águia de Marabá (PA), está no segundo posto da chave, atrás do Taubaté, que passou pelo lanterna Estrela por 2 a 0, na jornada passada.
A Voz do Esporte está atenta a todos os detalhes da peleja e acompanha o embate, ao vivo, a partir de 20h45. A equipe de craques do jornalismo esportivo está escalada com a seguinte formação: Christian Rafael narra, com o auxílio luxuoso de Álvaro Martim nos comentários e Ian Gali na reportagem. Timaço!