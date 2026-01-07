Em comemoração, meia revela que engravidou irmã de rival na Premier League

O futebol acumula algumas histórias pouco imagináveis de ocorrerem tanto dentro como fora das quatro linhas. E a Premier League, considerado principal campeonato do planeta, não escapa deste contexto. No começo de 2026, ocorreu mais um caso que se encaixa neste cenário. Afinal, ao marcar um dos gols da vitória do Brighton por 2 a 0 sobre o Burnley, no último sábado (03/01), pela 20ª rodada do Campeonato Inglês, o meia Yasin Ayan celebrou ao colocar a bola na barriga e o dedo na boca.

Com a comemoração, ele indicou que a sua namorada Sandra Kulusevska esta esperando um filho, fruto do relacionamento deles. Os dois estão noivos desde maio de 2024. A curiosidade é que a companheira do meio-campista é também irmã de Dejan Kulusevski, que também atua na Premier League, mas pelo Tottenham.