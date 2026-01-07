Em comemoração, meia revela que engravidou irmã de rival na Premier League

Em comemoração, meia revela que engravidou irmã de rival na Premier LeagueJogadores que atuam em clubes do Campeonato Inglês também são companheiros e presenças constantes nas convocações da seleção da Suécia
O futebol acumula algumas histórias pouco imagináveis de ocorrerem tanto dentro como fora das quatro linhas. E a Premier League, considerado principal campeonato do planeta, não escapa deste contexto. No começo de 2026, ocorreu mais um caso que se encaixa neste cenário. Afinal, ao marcar um dos gols da vitória do Brighton por 2 a 0 sobre o Burnley, no último sábado (03/01), pela 20ª rodada do Campeonato Inglês, o meia Yasin Ayan celebrou ao colocar a bola na barriga e o dedo na boca.
Com a comemoração, ele indicou que a sua namorada Sandra Kulusevska esta esperando um filho, fruto do relacionamento deles. Os dois estão noivos desde maio de 2024. A curiosidade é que a companheira do meio-campista é também irmã de Dejan Kulusevski, que também atua na Premier League, mas pelo Tottenham.
Mesmo que rivais no Campeonato Inglês, os dois são oriundos da Suécia e são constantemente convocados para defender a seleção de seu país. Kulusevski vestiu a camisa da equipe nacional em mais ocasiões, ao todo foram 45 vezes. Já Yasin Ayari conta com 17 partidas pela seleção sueca.
A Suécia ainda sonha em confirmar a participação na Copa do Mundo de 2026. Afinal, enfrenta a Ucrânia no primeiro duelo de repescagem para o Mundial neste ano. O vencedor deste confronto encara quem ganhar de Albânia x Polônia. A equipe nacional que for a superior disputará a Copa do Mundo neste ano.
Na Premier League, o Brighton de Yasin Ayari encontra-se na 11ª colocação. Já o Tottenham, de Kulusevski, está em 14º lugar.