Em “atropelo” do Barcelona, Raphinha sustenta alta efetividade

Atacante brasileiro tem números muito próximos entre jogos, gols e assistências

Além do impacto técnico, os últimos dois anos mostraram o camisa 11 bastante efetivo em números totais. No ciclo anterior, foram 34 gols e 22 assistências ao longo de 57 jogos entre Espanhol, Copa do Rei, Supercopa da Espanha e Liga dos Campeões da Europa.

No duelo pela Supercopa da Espanha onde o Barcelona goleou impiedosamente o Athletic Bilbao, por 5 a 0 , um nome voltou a se destacar na equipe do técnico Hansi Flick. Assim como na maior parte da temporada 2024/2025, Raphinha se fez presente de maneira decisiva ao marcar dois gols e dar o passe para o tento de Fermín López.

Apenas o centroavante polonês Robert Lewandowski, com 41 tentos, marcou mais do que o brasileiro na temporada passada. Contudo, tendo apenas sete assistências no mesmo período.

Quando se olha para 2025/2026, Raphinha vem sustentando números de caráter semelhante no equivalante entre partidas disputadas e participações em tentos do Barcelona. A saber, em 16 compromissos, o jogador de 29 anos tem nove gols e quatro assistências.

Desde 2022 no futebol espanhol, o atacante brasileiro tem cinco títulos com a camisa do Barcelona entre duas conquistas de LALIGA, duas Supercopa da Espanha e uma Copa do Rei. O terceiro troféu da Supercopa, aliás, pode vir no próximo domingo, já que os catalães aguardam Real Madrid ou Atlético de Madrid na decisão do torneio.



