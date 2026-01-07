Dodi analisa pré-temporada e projeta estreia do Grêmio no Gauchão

Tricolor encara o Avenida, fora de casa, às 21h (de Brasília), em sua estreia na temporada e no Estadual 2026

O Grêmio está em reta final de preparação para começar a temporada 2026. Afinal, neste sábado (10), a equipe entra em campo para enfrentar o Avenida, às 21h (de Brasília), fora de casa, pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho.

O volante Dodi deu detalhes de como tem sido a pré-temporada tricolor. O jogador destacou a importância desse período para assimilar o trabalho do técnico Luis Castro e exaltou o empenho do grupo para começar o ano já nas melhores condições.

LEIA MAIS: Gabriel Grando renova contrato com o Grêmio; veja tempo de contrato

“Estamos fazendo uma pré-temporada muito forte, com bastante foco e intensidade. Esse momento é um período fundamental para ajustar a parte física, o entrosamento e entender o trabalho da nova comissão. O grupo está muito comprometido e trabalhando duro para chegar bem-preparado para todas as competições”, declarou.

Dodi também falou sobre o início do Campeonato Gaúcho, ressaltando a busca do Grêmio pelo título da competição. O Tricolor conquistou o Estadual sete vezes seguidas, entre 2018 e 2024, mas viu o rival Inter quebrar essa sequência no ano passado.