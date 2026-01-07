Cruzeiro tem nova reunião com pai de Gerson na Toca

Cruzeiro tem nova reunião com pai de Gerson na TocaRaposa já tem acerto verbal com volante, mas ainda tenta destravar negócio com o clube russo para finalizar a contratação
O Cruzeiro recebeu novamente o pai do meia Gerson, Marcão Silva, na Toca da Raposa, nesta quarta-feira (7). O clube mineiro aguardava um posicionamento do Zenit, da Rússia, sobre uma nova proposta realizada e espera a definição da situação até o final da semana. A informação é do “ge”.
A segunda proposta do Cruzeiro, aliás, foi de 25 milhões de euros (hoje R$ 157,5 milhões), com uma parte à vista. Isto foi visto de forma vista pelos russos, que ainda dificultam o negócio. Em coletiva de imprensa, nesta quarta, o técnico Tite confirmou que descartou que o zagueiro Jonathan Jesus seja envolvido no negócio.
Marcão Silva, portanto, chegou no começo da tarde à Toca da Raposa e vai conversar com a diretoria da Raposa. O Cruzeiro, aliás, tem um acordo encaminhado, em termos de bases financeiras e contratuais com o volante. Falta o acerto com o clube russo.
“Deixa eu entrar lá dentro para saber o que está acontecendo. Vim só bater uma papo, trocar uma ideia com o pessoal aí. Depois a gente vê o que está acontecendo”, disse à rádio Itatiaia.
Gerson quer Copa do Mundo
Aos 28 anos, Gerson quer muito regressar ao Brasil para tentar estar presente na Copa do Mundo 2026. Ele vê uma alternativa para entrar no radar de Carlo Ancelotti. Além disso, o volante já conversou com Tite e está bastante animado com o projeto celeste para 2026.
Antes de vestir a camisa do Zenit, Gerson fez história no Flamengo. Ele, assim, soma mais de 200 jogos e 12 títulos pelo clube, incluindo uma Libertadores (2019), dois Campeonatos Brasileiros (2019 e 2020) e quatro Campeonatos Cariocas. A última partida do meio-campista com a camisa flamenguista foi diante do Bayern de Munique, na eliminação do Rubro-Negro nas oitavas de final do Mundial de Clubes.