Cruzeiro oficializa a contratação de Fagner após rescisão com o Corinthians

A oficialização do acordo ocorreu após Fagner acertar com o Corinthians, seu antigo clube, a rescisão do seu contrato, com duração até o fim de 2026. Os valores do acordo não foram divulgados, mas o Corinthians teve de pagar uma quantia ao jogador. Não houve qualquer compensação financeira por parte do Cruzeiro ao clube paulista.

O Cruzeiro anunciou nesta quarta-feira (7) a assinatura de contrato definitivo com o lateral-direito Fagner. O jogador de 36 anos defendeu o clube por empréstimo na temporada 2025. O novo vínculo com a Raposa vai até o fim do ano, com possibilidade de prorrogação por mais uma temporada. O lateral-direito é o terceiro nome confirmado pelo Cruzeiro para 2026.

Segundo informações da “CNN”, a rescisão deve gerar uma economia de cerca de R$ 8 milhões ao Corinthians, incluindo salários e multas que Fagner teria direito até o fim do contrato. Isso porque o Timão arcava com metade do valor do salário do jogador – o valor era dividido com o clube mineiro. Vale lembrar que reduzir os gastos com futebol é um dos objetivos da direção do Timão na temporada.

Tite e Libertadores pesaram a favor de Fagner no Cruzeiro

Dois fatores pesaram a favor da permanência de Fagner no Cruzeiro: sua experiência em Libertadores e a boa relação com Tite, treinador com quem trabalhou no Corinthians. O treinador chegou a levar o jogador para a disputa da Copa do Mundo de 2018 com o Brasil. Embora não tenha solicitado expressamente a contratação do lateral, o técnico deixou claro que contaria com ele caso o departamento de futebol do Cruzeiro optasse pela permanência.

Fagner chegou ao Cruzeiro no início de 2025, para disputar a posição com William. Os dois alternaram a titularidade até julho, quando Fagner sofreu fratura na fíbula, afastando-se pelo restante da temporada. Ao todo, o jogador defendeu o clube celeste em 17 oportunidades, não balançou as redes e deu uma assistência.

Além de Fagner, o Cruzeiro acertou com outros dois reforços. São eles: o atacante Néiser Villarreal, de 20 anos, vindo do Millonarios (Colômbia), e o goleiro Matheus Cunha, de 24 anos, vindo do Flamengo.