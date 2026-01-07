Crise na Venezuela pauta retorno de Savarino e adia decisão sobre ida ao Flu

A quarta-feira (07) marcou o retorno de Savarino à rotina do Botafogo, mas não o desfecho da novela sobre seu destino. O meia venezuelano reapresentou-se no Espaço Lonier durante a tarde, colocando fim à ausência nos primeiros dias da pré-temporada. O atraso ocorreu devido ao caos logístico provocado pela invasão dos Estados Unidos à Venezuela, fato que fechou fronteiras e obrigou o atleta a traçar uma rota alternativa via Panamá para conseguir desembarcar no Rio de Janeiro.

Apesar da enorme expectativa sobre a negociação com o Fluminense, o primeiro contato entre o jogador e o clube alvinegro ignorou o mercado da bola. Savarino priorizou tranquilizar os funcionários e companheiros sobre sua situação pessoal. O atleta relatou que ele e sua família, incluindo o filho Stefano — cujo aniversário celebraram em Caracas dias antes do ataque —, estão bem e que nenhum parente se feriu durante a ofensiva militar norte-americana. O foco inicial restringiu-se aos exames médicos e avaliações físicas de praxe.