Coritiba x Foz do Iguaçu: onde assistir, escalações e arbitragem

Coritiba x Foz do Iguaçu: onde assistir, escalações e arbitragemCoxa estreia no Paranaense com equipe alternativa em ano marcado pelo retorno à elite do futebol brasileiro
Chegou a hora da estreia do Coritiba na temporada 2026! Na noite desta quarta-feira (07), o Coxa entra pela primeira vez em campo no ano para encarar o Foz do Iguaçu, no Couto Pereira, às 20h30, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Paranaense.
Apesar de ser o primeiro encontro com o torcedor, o Verdão não utilizará sua equipe principal ou reforços que chegaram para a temporada. Afinal, o clube planejou dar oportunidades para jogadores da base nos primeiros jogos do estadual, enquanto os demais se preparam para a estreia no Brasileirão e entrarão em campo a partir da terceira rodada.
Onde assistir
A partida terá transmissão pelos canais GOAT e TV Coxa no YouTube.
Como chega o Coritiba
Para começar sua caminhada na temporada, o Coxa vai utilizar o elenco que disputou a Taça FPF no ano passado. Na competição, a equipe eliminou o rival Athletico na semifinal e caiu na semifinal, contra o Azuriz. O time é comandado por PC de Oliveira, campeão mundial de futsal com a Seleção Brasileira em 2008. O elenco conta com alguns nomes que passaram pelo time principal no ano passado, como o goleiro Benassi e o lateral Diogo Batista, além de Khensane, um dos destaques da base alviverde.
Como chega o Foz do Iguaçu
O Azulão da Fronteira chega empolgado para o retorno à elite do futebol paranaense. No ano passado, o Foz conquistou o acesso para a primeira divisão ao ser vice-campeão da Divisão de Acesso. O técnico Adriano Souza, que assumiu a equipe na reta final da competição e conquistou a vaga na elite, voltou ao comando técnico para o Paranaense. O clube do oeste paranaense conta com a gestão do pentacampeão Edmilson.
CORITIBA X FOZ DO IGUAÇU
Campeonato Paranaense – 1ª rodada
Data e horário: 07/01/2026 (quarta-feira), às 20h30 (de Brasília)
Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira, Curitiba (PR)
CORITIBA: Benassi; Lucas Taverna, Guilherme Aquino, Kauan Noveli e Felipe Guimarães; Lucas Nunes, Vitor Tissi, Dani Gruber e Jean Gabriel; Matheus Dias e Brayan. Técnico: PC de Oliveira.
FOZ DO IGUAÇU: Diego Cardoso; Alex Rocha (Alan Dias), Breno, Thyller e Arthur Vignoli; Menezes, Palmares e Hiago; Marcos Uberaba, Lucão e Vinicius Peixoto. Técnico: Adriano Souza.
Árbitro: Diego Ruan Pacondes da Silva
Assistentes: Roberto Rivelino dos Santos Júnior e Weber Felipe Silva